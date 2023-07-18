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        Diyarbakır'da kafede bıçaklı sopalı "arazi" kavgası: 6 yaralı

        Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında kafede çıkan tartışma, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 6 kişi yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 18:06
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        Bıçaklı sopalı "arazi" kavgası: 6 yaralı
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        Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Sarıbuğday Mahallesi'ndeki bir arazi nedeniyle aralarında husumet olan iki ailenin bireyleri, bir kafede karşılaşınca tartışma çıktı.

        Büyüyen tartışma, bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kavgayı ayırmak için biber gazı kullanarak havaya ateş açtı.

        Kavgada V.Y. (51), M.R.Y. (61), M.Y. (59) ile isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis 12 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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