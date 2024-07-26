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        Haberler Dünya Amerika Biden'dan Netanyahu'ya ateşkes çağrısı: "Anlaşma en kısa sürede tamamlanmalı" | Dış Haberler

        Biden'dan Netanyahu'ya ateşkes çağrısı: "Anlaşma en kısa sürede tamamlanmalı"

        ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da görüştüğü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Gazze'de ateşkes konusunda kalan boşlukların doldurulması ve en kısa sürede anlaşmanın tamamlanması gerektiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 06:11 Güncelleme: 26.07.2024 - 06:12
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        Biden'dan Netanyahu'ya ateşkes çağrısı
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        Beyaz Saray, Biden ile Netanyahu arasında Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, Biden ile Netanyahu'nun Gazze'deki son durumu, halen devam eden ateşkes görüşmeleri sürecini ve esirlerle ilgili konuları detaylı şekilde ele aldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Başkan Biden, (Gazze'de ateşkes anlaşmasıyla ilgili) kalan boşlukların doldurulması ve mümkün olan en kısa sürede anlaşmanın tamamlanmasını, esirlerin eve dönmesini ve Gazze'deki savaşta kalıcı bir sona erişilmesi gerektiğini belirtti." ifadeleri kullanıldı.

        Görüşmede Biden'ın "Gazze'deki insani krizi de gündeme getirdiği" aktarılan açıklamada, ABD Başkanı'nın Netanyahu'ya, Filistinlilerin acil temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda tüm engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladığı da kaydedildi.

        Biden'ın ayrıca, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan "sarsılmaz" taahhüdünü bir kez daha yinelediği ve İran ile Hizbullah gibi bölgesel "tehditlere" karşı işbirliği mesajı verdiği de ifade edildi.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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