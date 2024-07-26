Biden'dan Netanyahu'ya ateşkes çağrısı: "Anlaşma en kısa sürede tamamlanmalı"

Beyaz Saray, Biden ile Netanyahu arasında Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

AA'nın haberine göre; açıklamada, Biden ile Netanyahu'nun Gazze'deki son durumu, halen devam eden ateşkes görüşmeleri sürecini ve esirlerle ilgili konuları detaylı şekilde ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Biden, (Gazze'de ateşkes anlaşmasıyla ilgili) kalan boşlukların doldurulması ve mümkün olan en kısa sürede anlaşmanın tamamlanmasını, esirlerin eve dönmesini ve Gazze'deki savaşta kalıcı bir sona erişilmesi gerektiğini belirtti." ifadeleri kullanıldı.