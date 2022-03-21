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Biden'dan Rusya'ya 'siber' misilleme uyarısı

Ekonomik ambargolar karşısında Rusya'nın ABD altyapısına siber saldırı kozuyla ilgili tartışmalara ABD Başkanı Joe Biden'den yanıt gecikmedi. ABD istihbaratından gelen raporlara işaret eden Biden, böyle bir tehlike karşısında yanıt vermekte gecikmeyeceklerini belirtti

Biden'dan Rusya'ya 'siber' misilleme
AA

ABD Başkanı Joe Biden, uygulanan ekonomik yaptırımlara misilleme olarak Rusya'nın ABD'nin kritik altyapılarına siber saldırı düzenleyebileceği uyarısında bulunarak, "Yönetimim, kritik altyapılara yönelik siber saldırıları püskürtmek, engellemek ve gerekirse bunlara karşılık vermek için elindeki her aracı kullanacaktır." ifadesini kullandı.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan ekonomik yaptırımlara misilleme olarak ABD'nin kritik altyapılarına siber saldırı düzenleyebileceği uyarısında bulunduğunu anımsatarak, "Bugün, yönetimim Rusya hükümetinin muhtemel siber saldırılar düzenleyebileceği istihbaratına dayanarak bu uyarısını yineliyor." ifadesine yer verdi.

Göreve geldiği ilk günden itibaren ülkenin siber güvenliğini güçlendirmek için adımlar attıklarını ve kamu-özel iş birlikleri kurduklarını belirten Biden, "Yönetimim, kritik altyapılara yönelik siber saldırıları püskürtmek, engellemek ve gerekirse bunlara karşılık vermek için elindeki her aracı kullanacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan federal hükümetin tek başına bu saldırılara karşılık veremeyeceğini belirten Biden, "Çünkü kritik altyapıların büyük çoğunluğu özel sektörün elinde ve onlar tarafından işletiliyor. Kritik altyapı sahipleri ve işletmecileri dijital kapılarını kilitleme çabalarını hızlandırmalıdır." ifadesini kullandı.

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