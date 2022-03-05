Biden'ın yardımcısı Polonya ve Romanyaya gidecek

AA

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı'nın, 9-11 Mart tarihlerinde Polonya'nın başkenti Varşova'yı ziyaret edeceği bildirildi.

Açıklamada, "Harris'in ziyareti, Rus saldırısı karşısında NATO ittifakının birliği ve gücünün, ABD'nin NATO'nun doğu kanadına verdiği desteğin bir göstergesi olacaktır. Ayrıca bu ziyaret ile Ukrayna halkına destek olmak için sarf edilen kolektif çabalar da vurgulanacaktır." ifadesi kullanıldı.

MÜLTECİ AKINI

Harris'in Polonya ve Romanya liderleri ile görüşmelerinde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı ortak duruşu gündeme getireceğinin altının çizildiği açıklamada, Ukrayna halkına güvenlik, ekonomik ve insani yardım alanlarında verilen desteğin ve Rusya'ya uygulanan ağır ekonomik yaptırımların da görüşüleceği aktarıldı.

Açıklamada, "Harris'in ziyaretinde, ABD'nin Ukrayna'nın komşularını mülteci akınına karşı nasıl destekleyeceği konusunda da görüş alışverişinde bulunulacaktır." denildi.