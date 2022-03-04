Stoltenberg: Bu savaş Putin'in savaşıdır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Stoltenberg: Bu savaş Putin'in savaşıdır
ABONE OL

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Bu savaş Putin'in savaşıdır

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Putin'in Ukrayna'yı işgal etme niyeti mevcuttu. Bu savaş Putin'in savaşıdır." dedi. Stoltenberg, "Rusya derhal saldırıları sonlandırmalı, Putin şart öne sürmeksizin askerlerini geri çekmelidir" ifadelerini kullandı

Stoltenberg: Bu savaş Putin'in savaşıdır
HABERTURK.COM

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları dokuzuncu gününde devam ederken NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Putin'in Ukrayna'yı işgal etme niyeti mevcuttu. Bu savaş Putin'in savaşıdır" dedi.

NATO Dışişleri Bakanları sonrası konuşan Stoltenberg'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"Daha kötüsünü göreceğiz, biz de bunun bedelini ödeteceğiz. Çok daha fazla insan sonuçlarına maruz kalacak. Kremlin'in hırslı eylemleri herkesi etkilemektedir.

Bakanların hem fikir olduğu bir diğer konu ise geleceğin belirsiz olduğu. Bu krizden dersler çıkarmalı ülkelerimizi güvende tutmak için NATO'ya ve stratejik danışmaya ihtiyaç vardır. Putin bir şeyi yanlış hesapladı, biz hiç olmadığı kadar güçlü ve yakınız. AB Dışişleri Bakanları ile olası senaryoları ele aldık."

SORU YANIT

NATO, Gürcistan ve Bosna Hersek'e yıllardır desteğini sürdürmekte. Farklı ortaklarımızla farklı adımlar attık ve şu an geniş çapta bir görüş birliği söz konusu: Daha faza şey yapılmalı ve özellikle savunma ve güvenlik birimlerini desteklemekte hem fikiriz. NATO müttefikleri elbette Ukrayna'ya destek sağlamakta elbette bu kritik zamanlarda bu desteğin elzem olduğunu anlıyoruz. Biz NATO uçaklarını ve askerlerini Ukrayna hava sahasında ya da toprağında görmemeliyiz.

"PUTIN ŞART ÖNE SÜRMEKSİZİN GERİ ÇEKİLMELİDİR"

Nükleer tesisin etrafına yapılan bu pervasız saldırılar tehlikelidir, bu durumu çok daha tehlikeli hale getiriyor. Rusya derhal saldırıları sonlandırmalı, Putin şart öne sürmeksizin askerlerini geri çekmelidir. Putin'in bu savaşı bitirmesi gerekiyor ve çabalar diplomatik hale getirilmelidir. Potansiyel nükleer tahribatın etkileri de bugün konuşulanlar arasındaydı.

Zelenskiy'nin cesareti ve liderliği sayesinden Ukrayna halkı inanılmaz bir direniş gösteriyor.

Ukrayna ordusunun 2014'teki durumuna ve şimdiye bakınca durum çok daha iyi, daha iyi eğitimli haldeler ve bu sayede de başarılı geri püskürtmeyi elde edebiliyorlar.

"UKRAYNA HALKININ CESUR DURUŞU DESTANSI"

Ukrayna halkının cesur bir şekilde Putin'in güçlerine karşı durması gerçekten destansı, biz Ukrayna'yı desteğe devam edeceğiz. Ukrayna'ya bütün dünyadan destek yağmakta Rusya kınanmakta. Doğrudan Ukrayna'da yer almıyoruz.

Putin'in bir çözüm bulabilmek için diplomatik yolu seçmesi gerekiyor. İvedilikle bir insani koridor kararı alınması gerekiyor. Bu ilk adım olacaktır. Bu bağlamda da ortaya koyan bütün çabaları memnuniyetle karşıladığımızı da ifade etmek isterim.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Ayrımcılık iddiası doğru mu?
DÜNYA Ayrımcılık iddiası doğru mu?
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan NATO toplantısı sonrası açıklamalar
DÜNYA Çavuşoğlu'ndan arabuluculuk çağrısı
Kremlin'den yeni açıklama
DÜNYA Kremlin'den yeni açıklama
Ukrayna'da 26 gemi personeli tahliye edildi - En Son Haberler
DÜNYA Ukrayna'da 26 gemi personeli tahliye edildi
Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dünyaya önemli çağrı! "Normalleştirin" - Güncel Haberler
DÜNYA Putin'den dünyaya çağrı!
Son dakika haberi: Korkutan gaz maskesi detayı! Türk vatandaşı nükleer santrale yönelik saldırıya tanık oldu
DÜNYA Türk vatandaşı nükleer santrale yönelik saldırıya ...
DONACAKLAR! Son dakika: AB'nin gaz kâbusu! Ruslar gazı kesti
DÜNYA AB'nin gaz kâbusu!
SON DAKİKA | Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili çok çarpıcı iddia! Rus general öldürüldü mü? - Haberler
DÜNYA Flaş iddia! Rus general öldürüldü
Son dakika haberi: Sırp liderden flaş Ukrayna açıklaması
DÜNYA Sırp liderden flaş Ukrayna açıklaması!
Son dakika haberi: Yasakların ardından durdurdular... Rus havayolu şirketinden flaş karar!
DÜNYA Yasakların ardından uluslararası uçuşlarını durdurdu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.