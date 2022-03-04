Stoltenberg: Bu savaş Putin'in savaşıdır

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları dokuzuncu gününde devam ederken NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Putin'in Ukrayna'yı işgal etme niyeti mevcuttu. Bu savaş Putin'in savaşıdır" dedi.

NATO Dışişleri Bakanları sonrası konuşan Stoltenberg'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"Daha kötüsünü göreceğiz, biz de bunun bedelini ödeteceğiz. Çok daha fazla insan sonuçlarına maruz kalacak. Kremlin'in hırslı eylemleri herkesi etkilemektedir.

Bakanların hem fikir olduğu bir diğer konu ise geleceğin belirsiz olduğu. Bu krizden dersler çıkarmalı ülkelerimizi güvende tutmak için NATO'ya ve stratejik danışmaya ihtiyaç vardır. Putin bir şeyi yanlış hesapladı, biz hiç olmadığı kadar güçlü ve yakınız. AB Dışişleri Bakanları ile olası senaryoları ele aldık."

SORU YANIT

NATO, Gürcistan ve Bosna Hersek'e yıllardır desteğini sürdürmekte. Farklı ortaklarımızla farklı adımlar attık ve şu an geniş çapta bir görüş birliği söz konusu: Daha faza şey yapılmalı ve özellikle savunma ve güvenlik birimlerini desteklemekte hem fikiriz. NATO müttefikleri elbette Ukrayna'ya destek sağlamakta elbette bu kritik zamanlarda bu desteğin elzem olduğunu anlıyoruz. Biz NATO uçaklarını ve askerlerini Ukrayna hava sahasında ya da toprağında görmemeliyiz.

"PUTIN ŞART ÖNE SÜRMEKSİZİN GERİ ÇEKİLMELİDİR"

Nükleer tesisin etrafına yapılan bu pervasız saldırılar tehlikelidir, bu durumu çok daha tehlikeli hale getiriyor. Rusya derhal saldırıları sonlandırmalı, Putin şart öne sürmeksizin askerlerini geri çekmelidir. Putin'in bu savaşı bitirmesi gerekiyor ve çabalar diplomatik hale getirilmelidir. Potansiyel nükleer tahribatın etkileri de bugün konuşulanlar arasındaydı.

Zelenskiy'nin cesareti ve liderliği sayesinden Ukrayna halkı inanılmaz bir direniş gösteriyor.

Ukrayna ordusunun 2014'teki durumuna ve şimdiye bakınca durum çok daha iyi, daha iyi eğitimli haldeler ve bu sayede de başarılı geri püskürtmeyi elde edebiliyorlar.

"UKRAYNA HALKININ CESUR DURUŞU DESTANSI"

Ukrayna halkının cesur bir şekilde Putin'in güçlerine karşı durması gerçekten destansı, biz Ukrayna'yı desteğe devam edeceğiz. Ukrayna'ya bütün dünyadan destek yağmakta Rusya kınanmakta. Doğrudan Ukrayna'da yer almıyoruz.

Putin'in bir çözüm bulabilmek için diplomatik yolu seçmesi gerekiyor. İvedilikle bir insani koridor kararı alınması gerekiyor. Bu ilk adım olacaktır. Bu bağlamda da ortaya koyan bütün çabaları memnuniyetle karşıladığımızı da ifade etmek isterim.