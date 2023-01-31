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Biden yönetimi, ABD şirketlerinin Çinli Huawei’ye ürün ihraç etmeleri için lisansları onaylamayı durdurdu

ABD'nin, uzun bir süredir çeşitli suçlamalarda bulunduğu Çinli teknoloji devi Huawei'ye teknoloji ihracatı için lisans onaylamayı durdurduğu bildirildi.

Biden yönetimi, ABD şirketlerinin Çinli Huawei’ye ürün ihraç etmeleri için lisansları onaylamayı durdurdu
HABERTURK.COM

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçilmesinden bu yana, siyasi ve ticari paydaşlar, yeni Beyaz Saray yönetiminin Çin'e yönelik politikası ile hareket ediyorlar. Geçtiğimiz dört yıl, Çinli teknoloji şirketlerine yönelik yaptırımlarla sonuçlanan artan ticaret gerilimlerine ve adeta bir ticaret savaşına tanık oldu. Biden yönetimi halen, ABD teknolojisinin Çin'e ihracatı konusundaki kurallarını sıkılaştırmaya devam ediyor.

LİSANSLARI ONAYLAMIYOR

Şimdi ise daha önceden ciddi suçlamalar yönelttiği Huawei’ye ihraç edilen teknolojik ürünler için lisansları onaylamayı durduruyor. Financial Times'ın bildirdiğine göre, ABD Ticaret Bakanlığı, bazı Amerikan firmalarına, artık ABD'nin Huawei'ye teknoloji ihracatı için lisans vermeyeceğini belirtti.

DAHA ÖNCE ULUSAL GÜVENLİK TEHDİDİ OLARAK SUÇLAMIŞTI!

Washington daha önce Huawei'yi ABD ulusal güvenliğine tehdit oluşturmakla ve Çin Komünist Partisi ile çalışmakla suçlamıştı. Şirket ve Çin hükümeti ise iddiaları defalarca reddetti.

ÖZEL İZİN ALINMIŞTI

Huawei, birkaç yıldır 5G ve diğer teknolojiler için ürünler etrafında ABD ihracat kısıtlamalarıyla karşı karşıya kaldı, ancak ABD Ticaret Bakanlığı'ndaki yetkililer, bazı Amerikan firmalarına belirli mal ve teknolojileri şirkete satmaları için lisans verdi. 2020 yılında Qualcomm, Huawei'ye 4G akıllı telefon çipleri satma izni almıştı.

Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Mao Ning, Çin'in ABD'nin Çinli firmaları mantıksız bir şekilde bastırmak için aşırı geniş bir ulusal güvenlik kavramını kötüye kullanmasına karşı çıktığını söyledi.

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