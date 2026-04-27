BİFO'dan geçmişten bugüne masalsı bir yolculuk

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 7 Mayıs Perşembe akşamı gerçekleşecek konserde, şef František Macek yönetiminde çok özel bir seçkiyle Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Oditoryumu’nda dinleyicilerini ağırlıyor. Edebiyatın ve müziğin kesişim noktalarından ilham alan bu zengin program, romantizmin efsanevi öykülerinden günümüzün modern tınılarına uzanarak müzikseverleri masalsı bir müzik yolculuğuna çıkaracak.

František Macek yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın eşlik edeceği konuk solist, zarif tekniği ve şiirsel yorumlarıyla öne çıkan başarılı piyanist Salih Can Gevrek olacak. Ankara Devlet Konservatuvarı’ndaki eğitiminin ardından Londra Guildhall School of Music and Drama’da Prof. Joan Havill ile çalışan yetenekli sanatçı, ulusal ve uluslararası pek çok yarışmada elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor. Bugüne dek Wigmore Hall ve Barbican Centre gibi dünyanın prestijli sahnelerinde konserler veren Gevrek, bu konserde Alexey Shor’un piyano ve orkestra için yazdığı Süit no.2 “From My Bookshelf” isimli yapıtını seslendirecek.

Program, Alman romantik operanın önemli yapıtlarından Freischütz’ün Uvertürü ile açılıyor. Operanın gizemli atmosferini daha ilk notalardan hissettiren bu uvertür; doğa, aşk ve doğaüstü güçler arasındaki dramatik karşıtlıkları etkileyici bir orkestral renk zenginliğiyle yansıtıyor. Ardından Pyotr İlyiç Çaykovski’nin Romeo ve Jülyet Uvertürü dinleyiciyle buluşuyor. Shakespeare’in trajik aşk hikâyesinden esinlenen bu yapıt; tutkulu melodileri, çarpıcı dramatik gerilimi ve lirizmiyle bestecinin en çok sevilen eserlerinden biri olarak öne çıkıyor. Dinleyiciyi edebi bir dünyanın içine çeken bu eşsiz konser, günümüzün önemli bestecilerinden Alexey Shor’un Piyano ve Orkestra için Süit no.2 “From My Bookshelf” adlı eserinin, ünlü piyanist, orkestra şefi ve besteci Mikhail Pletnev tarafından düzenlenen konser versiyonuyla son bulacak.

Konser Öncesi Söyleşi

Aydın Büke ve Sibil Arsenyan tarafından gerçekleştirilecek konser öncesi söyleşi, saat 19.00-19.30 saatleri arasında Lütfi Kırdar’da bulunan Dolmabahçe Salonu’nda izlenebilir.

Konserin biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.