        Haberler Kültür-Sanat Müzik BİFO'dan geçmişten bugüne masalsı bir yolculuk

        BİFO'dan geçmişten bugüne masalsı bir yolculuk

        Şef František Macek yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 7 Mayıs'ta klasik ve modern eserleri buluşturan özgün bir programla müzikseverlerin karşısına çıkacak

        Giriş: 27 Nisan 2026 - 13:53
        BİFO'dan geçmişten bugüne masalsı bir yolculuk

        Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 7 Mayıs Perşembe akşamı gerçekleşecek konserde, şef František Macek yönetiminde çok özel bir seçkiyle Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Oditoryumu’nda dinleyicilerini ağırlıyor. Edebiyatın ve müziğin kesişim noktalarından ilham alan bu zengin program, romantizmin efsanevi öykülerinden günümüzün modern tınılarına uzanarak müzikseverleri masalsı bir müzik yolculuğuna çıkaracak.

        František Macek yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın eşlik edeceği konuk solist, zarif tekniği ve şiirsel yorumlarıyla öne çıkan başarılı piyanist Salih Can Gevrek olacak. Ankara Devlet Konservatuvarı’ndaki eğitiminin ardından Londra Guildhall School of Music and Drama’da Prof. Joan Havill ile çalışan yetenekli sanatçı, ulusal ve uluslararası pek çok yarışmada elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor. Bugüne dek Wigmore Hall ve Barbican Centre gibi dünyanın prestijli sahnelerinde konserler veren Gevrek, bu konserde Alexey Shor’un piyano ve orkestra için yazdığı Süit no.2 “From My Bookshelf” isimli yapıtını seslendirecek.

        Program, Alman romantik operanın önemli yapıtlarından Freischütz’ün Uvertürü ile açılıyor. Operanın gizemli atmosferini daha ilk notalardan hissettiren bu uvertür; doğa, aşk ve doğaüstü güçler arasındaki dramatik karşıtlıkları etkileyici bir orkestral renk zenginliğiyle yansıtıyor. Ardından Pyotr İlyiç Çaykovski’nin Romeo ve Jülyet Uvertürü dinleyiciyle buluşuyor. Shakespeare’in trajik aşk hikâyesinden esinlenen bu yapıt; tutkulu melodileri, çarpıcı dramatik gerilimi ve lirizmiyle bestecinin en çok sevilen eserlerinden biri olarak öne çıkıyor. Dinleyiciyi edebi bir dünyanın içine çeken bu eşsiz konser, günümüzün önemli bestecilerinden Alexey Shor’un Piyano ve Orkestra için Süit no.2 “From My Bookshelf” adlı eserinin, ünlü piyanist, orkestra şefi ve besteci Mikhail Pletnev tarafından düzenlenen konser versiyonuyla son bulacak.

        Konser Öncesi Söyleşi

        Aydın Büke ve Sibil Arsenyan tarafından gerçekleştirilecek konser öncesi söyleşi, saat 19.00-19.30 saatleri arasında Lütfi Kırdar’da bulunan Dolmabahçe Salonu’nda izlenebilir.

        Konserin biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.

        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        "Hava kapasitemiz 462 tona yükseldi"
        "Hava kapasitemiz 462 tona yükseldi"
        Iğdır'da 2 kişi ölü bulundu!
        Iğdır'da 2 kişi ölü bulundu!
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        İstanbul'u terk ediyorlar
        İstanbul'u terk ediyorlar
        "Artık şampiyondur!"
        "Artık şampiyondur!"
        Su bozulur mu?
        Su bozulur mu?
        20 yıllık dosya yeniden açıldı
        20 yıllık dosya yeniden açıldı
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Yale Üniversitesi’nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak
        Yale Üniversitesi’nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları