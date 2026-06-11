BİFO'dan sahilde 'Sinemanın Sesi' konseri

Borusan Holding ana sponsorluğunda ve Borusan Sanat’ın yüksek katkısıyla düzenlenen İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Müzik Festivali ile kültür-sanata katkısını sürdürüyor. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) festivalin bu yılki “Anın İçinde” temasını "Bu Şehir Müzikle Yaşıyor" yaklaşımıyla harmanlayarak çok özel bir buluşmaya imza atıyor. BİFO 16 Haziran’da Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek konseri Caddebostan sahiline de taşınıyor.

Bu özel gecede, sinema tarihine damga vuran ünlü besteci Ennio Morricone’nin başyapıtları yankılanacak. Şef Dirk Brossé yönetimindeki BİFO, Koro İstanbul eşliğinde izleyicilere gerçek bir "Sinemanın Sesi" deneyimi sunacak. Müzikseverler, "İyi, Kötü ve Çirkin", "Bir Zamanlar Amerika", "Dokunulmaz" ve "Cennet Sineması" gibi filmlerin hafızalara kazınan müziklerini dinleme fırsatı bulacak.

Özel olarak hazırlanan canlı yayın organizasyonuyla, dileyen tüm sanatseverler 16 Haziran saat 20.00’den itibaren konseri Caddebostan sahilinde ücretsiz olarak izleyebilecek.

Sahildeki bu buluşma, şehri yaşarken eşsiz bir konserle müziğin büyüsüne kapılmak için unutulmaz bir fırsat sunuyor. Bu eşsiz konser aynı zamanda Karnaval radyolarından Borusan Klasik ile Joy FM ortak yayınıyla dinleyicilerle buluşturuluyor.

16 Haziran saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi’ndeki “BİFO: Morricone- Sinemanın Sesi” konserleri için biletler Passo’da satışa çıktı.