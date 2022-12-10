Big Bang'den 341.3 milyon TL'lik ödül çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Girişimcilik
ABONE OL

Big Bang'den 341.3 milyon TL'lik ödül çıktı

İTÜ Çekirdek’in Big Bang Startup Challenge etkinliğinde girişimlere 341 milyon 255 bin liralık ödül, nakit ve yatırım dağıtıldı. Bu yıl 11'inci yaşını kutlayan Big Bang’de 71 girişim 19 milyon 365 bin TL’lik nakit ve ödül aldı. 2022 yılı içerisinde yatırım alan 53 İTÜ Çekirdek girişiminin aldığı 274 milyon 195 bin TL’lik yatırım ise Big Bang’de toplu olarak anons edildi. Sahneye çıkan 71 finalist arasından alınan ödül, nakit ve yatırımlarla belirlenen ilk üç girişim ise From Your Eyes, Tayko Pil ve İyiMetal oldu

Big Bang'den 341.3 milyon TL'lik ödül çıktı

İTÜ ARI Teknokent’in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi’nin her yıl girişimlerin en iyilerini belirlediği Big Bang Startup Challenge’ta girişimcilere 341 milyon 255 bin TL’lik kaynak sağlandığı açıklandı.

Bu sene “Future Changers” mottosuyla 7-8 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenen Big Bang 2022’de 71 girişime 19 milyon 365 bin TL’lik nakit ve ödül dağıtıldı.

TOP 71’de yer alan girişimler arasında alınan ödül, nakit ve yatırımlarla ilk üçte yer almaya hak kazanan girişimler, From Your Eyes, Tayko Pil ve iyiMetal oldu.

2022 yılı içerisinde yatırım alan 53 İTÜ Çekirdek girişiminin aldığı 274 milyon 195 bin TL’lik yatırım ise Big Bang’de topluca anons edilerek kutlandı.

Yatırım alan girişimlerin 5 tanesinin yatırım haberi duyurusu ilk kez Big Bang sahnesinde anons edildi. Yatırım haberi ilk kez Big Bang sahnesinde duyurulan girişimler, Ecofoni 25 milyon TL değerleme üzerinden yatırım alırken, Kooplog 300 bin TL tohum öncesi yatırım, Lumnion ise tohum yatırımını devamı olarak 150 milyon TL değerleme üzerinden yatırım, Adlema 400 bin dolar ve Nanomik 800 bin euro yatırım aldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Getir, rakibi Gorillas'ı 1,2 milyar dolara satın aldı; değerlemesi 10 milyar dolara yükseldi
GİRİŞİMCİLİK Getir, Gorillas'ı satın aldı; değerlemesi 10 milyar ...
Getir, Alman rakibi Gorillas’ın tamamını satın aldı - Ekonomi Haberleri
GİRİŞİMCİLİK Getir, Alman rakibini satın aldı
EWA'da kazanan kadın girişimciler belli oldu
GİRİŞİMCİLİK EWA'da kazanan kadın girişimciler belli oldu
Esnaf Kredi Ödemeleri BAŞLADI! 2022 Halkbank'tan 60 ay vadeli ve 7.5 faiz oranlı 500 bin TL esnaf kredi paketi başvurusu nasıl, nereden yapılır, şartları nedir?
GİRİŞİMCİLİK Esnaf kredisi ödemeleri başladı!
5 yılda ekosistemde 24,5 milyon TL'lik değer yarattı
GİRİŞİMCİLİK 5 yılda 24.5 milyon TL'lik değer yarattı
Yerli finansal pazaryeri yurtdışına açılıyor
GİRİŞİMCİLİK Yerli finansal pazaryeri yurtdışına açılıyor
Workup Agri'de ikinci perde!
GİRİŞİMCİLİK Workup Agri'de ikinci perde!
Re-Pie’dan Vimesoft’a 400 bin dolar yatırım
GİRİŞİMCİLİK Vimesoft’a 400 bin dolar yatırım
Togg ve Plug and Play'den 'Akıllı Şehir' işbirliği
GİRİŞİMCİLİK Togg'dan 'Akıllı Şehir' adımı
Girişim yatırımları üçüncü çeyrekte yüzde 19 azaldı
GİRİŞİMCİLİK Girişim yatırımları yüzde 19 azaldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.