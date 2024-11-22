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        Bilecik çöp sorunuyla karşı karşıya: Günde bir kez çöp toplama kararı

        Bilecik'te çöp toplama işini yürüten BİOSUN Bilecik Katı Atık Entegre Tesisi yetkilileri, belediyenin 6 milyonluk borcunu ödemediği gerekçesiyle, günde 1 kere çöp toplama kararı aldıklarını duyurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 13:22 Güncelleme: 22.11.2024 - 13:24
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        Bilecik çöp sorunuyla karşı karşıya
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        Bilecik, çöp sorunuyla karşı karşıya. Kentte çöp toplama işini yürüten BİOSUN Bilecik Katı Atık Entegre Tesisi, Bilecik Belediyesi'nin kendilerine olan 6 milyonluk borcu ödemediğini gerekçe göstererek pazartesi günü itibariyle kentteki çöpü günde 1 kez toplama kararı aldı.

        BİOSUN Bilecik Katı Atık Entegre Tesisi yetkililerinin belediyeye ilettiği karar yazısında şu ifadeler yer aldı:

        "İmtiyaz sözleşmesi ve eki teknik şartname gereğince Bilecik merkezin katı atıkların günde sadece 1 kez alınması gerekmektedir. Bugüne kadar imtiyaz sözleşmesi ve teknik şartnamede olmamasına rağmen katı atıklar şirketimizce birden fazla alınmıştır. Ancak Bilecik Belediyesi'nce şirketimize olan 6 milyon TL borcun ödenmemesi sebebiyle 25 Kasım 2024 tarihinden itibaren imtiyaz sözleşmesine uygun olarak günde sadece 1 kez katı atıklar toplanıp taşınacaktır."

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        #Bilecik Haberleri
        #Çöp
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