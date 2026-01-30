Bilecik'te asayiş

Bilecik'te, durdurulan otomobilin bagajında brandaya gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi yürütülen çalışmalar kapsamında otomobili durdurdu.



Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, bagajda bulunan brandaya gizlenmiş 220,52 gram uyuşturucu madde bulundu.



Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





Şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer zanlı serbest bırakıldı.









- Ruhsatsız av tüfekleri bulunduran kişi yakalandı



İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bireysel silahlanmayı önlemek amacıyla çalışma başlattı.



Söğüt ilçesinde, çalışma kapsamında 3 eve eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.



Bomba dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ile çok sayıda fişek ve şarjör ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.









- Firari hükümlü yakalandı



Bilecik'te, 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.



Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, aranan şahısların yakalanması yönelik yaptığı uygulamada Ortaca köyünde "basit yaralama, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ile uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yama ve sağlama" suçlarından toplam 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D'yi (64) yakaladı.



Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.









- Aranan zanlı yakalandı



Yenipazar ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçundan arama kaydı bulunan A.Y'yi (41) Nasuhlar köyünde yakalandı.



A.Y, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



