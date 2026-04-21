        Bilecik'te akaryakıt istasyonunda bir kişi ölü bulundu

        Bilecik'te akaryakıt istasyonunda bir kişi ölü bulundu

        Bilecik'te akaryakıt istasyonunda takograf molası veren bir kişi ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 12:25 Güncelleme:
        Akaryakıt istasyonunda şüpheli ölüm

        Bilecik'te akaryakıt istasyonunda bir kişi ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre olay Vezirhan beldesi D-650 kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Konya’dan İstanbul istikametine seyir halinde olan TIR'ın sürücüsü Osman Kaplan, sabah saatlerinde takograf molası vermek üzere istasyona giriş yaptı. Bir süre sonra yapılan kontrolde Kaplan’ın TIR içerisinde hareketsiz yattığı ve ağzından köpükler geldiği tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        ŞÜPHELİ ÖLÜM OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

        Öte yandan, olayın şüpheli ölüm olarak değerlendirildiği öğrenilirken, Kaplan’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

