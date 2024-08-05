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        Haberler Gündem Bilecik'teki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Bilecik'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

        Bilecik'te, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 23:51 Güncelleme: 05.08.2024 - 23:51
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        Bilecik'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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        Bilecik-Bozüyük kara yolunda, Oktay Kaptan idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Ahmet F. D. idaresindeki otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücü Oktay Kaptan ile diğer sürücü Ahmet F. D. ve araçta yolcu olarak bulunan Mükerrem D. yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kazada ağır yaralanan Kaptan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı; kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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