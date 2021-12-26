Bilecik'ten Ağaoğlu'na tepki

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Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir ile berabere kalan Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu'nun maçın ardından, "Trabzonspor'un elinde kupa yükselirse, o Trabzonspor'un elinde yükselen bir kupa değil, Anadolu kulüplerinin de adaletli ülke futbolu adına verdikleri mücadelenin kupası olarak yükselir. Bu kupanın sahibi Trabzonspor olmaz, bu kupanın sahibi tüm Anadolu'dur" şeklindeki açıklamasına Fenerbahçe cephesinden tepki geldi.

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, sosyal medya hesabından bu açıklamayı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu açıklama, futbol dinamiklerinin olağan akışına aykırıdır. Zira ligin 2.yarısında oynanacak maçları “?” haline getirecek bir açıklamadır.

Kıymetli Anadolu kulüplerimizin her zaman olduğu gibi hakkıyla mücadele edeceklerine inanıyoruz."