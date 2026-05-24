Bilgi Üniversitesi'nde eylem
İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin bazı öğrencileri, üniversitelerinin faaliyet izninin kaldırılması nedeniyle Eyüpsultan'daki kampüsün girişinde eylem yaptı
Giriş: 24 Mayıs 2026 - 23:02 Güncelleme:
Santralİstanbul kampüsünün önünde toplanan öğrenciler çeşitli sloganlar atarak, alınan karara tepki gösterdi.
Ellerinde pankartlar taşıyan gruptakiler, eylem sırasında alkış yaparak ıslık çaldı.
Güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise üniversitenin ana kapısını girişlere kapattı.
Öğrencilerin kampüs önündeki bekleyişleri ise sürüyor.
İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin karar, 22 Mayısta Resmi Gazetede yayımlanmıştı.
