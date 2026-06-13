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        Haberler Bilgi Gündem 2026 LGS lise taban puanları ve boş kontenjanlar: Ne zaman açıklanacak, tercihler nasıl yapılacak?

        2026 LGS lise taban puanları ve boş kontenjanlar: Ne zaman açıklanacak, tercihler nasıl yapılacak?

        2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında milyonlarca öğrenci sınav sürecini tamamlarken, gözler şimdi lise taban puanları, yüzdelik dilimler ve boş kontenjanlara çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı resmi takvimle birlikte hem sonuç tarihi hem de tercih sürecine ilişkin detaylar netleşti. İşte öğrenciler ve velilerin merak ettiği tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 12:08 Güncelleme:
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        2026 LGS Lise Taban Puanları ve Boş Kontenjanlar

        2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) maratonunun sona ermesiyle birlikte, sınava katılan milyonlarca öğrenci ve velinin odağı şimdi lise taban puanları, yüzdelik dilimler ve boş kontenjanlara yöneldi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıkladığı resmi takvim doğrultusunda hem sınav sonuçlarının ilan edileceği tarih hem de tercih sürecine dair önemli detaylar netlik kazandı. Sürece ilişkin merak edilen tüm bilgiler ise gündemdeki yerini koruyor.

        2026 LGS LİSE TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR

        LGS taban puanları, doğrudan sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte netleşmez. Bu puanlar, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra oluşur.

        2026 yılı için lise taban puanlarının kesinleşeceği tarih:

        5 Ağustos 2026 (yerleştirme sonuçları sonrası)

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        Bu tarihte her okulun:

        En düşük yerleşen öğrenci puanı (taban puan)

        Yüzdelik dilimi

        Kontenjan durumu

        resmi olarak ilan edilecek.,

        LGS tercih süreci, sonuçların açıklanmasının hemen ardından başlayacak:

        Tercih tarihleri: 13 – 24 Temmuz 2026

        Öğrenciler hem merkezi hem yerel yerleştirme tercihleri yapacak

        Okul türleri: Fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve bazı meslek liseleri

        Uzmanlar, tercihlerin yalnızca puana göre değil yüzdelik dilime göre yapılması gerektiğini vurguluyor.

        Boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

        Yerleştirme sonuçlarıyla birlikte boş kalan kontenjanlar da ilan edilecek:

        5 Ağustos 2026 tarihinde hem yerleştirme sonuçları hem de boş kontenjanlar yayımlanacak.

        Bu kontenjanlar, yerleşemeyen ya da okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler için kritik öneme sahip olacak.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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