Bu bitkiyi bahçeye dikenler bilmiyor meğer yılanları mıknatıs gibi çekiyormuş

Bahçe sezonunun açıldığı bu günlerde fide tezgahlarının en çok satanlarından biri sarmaşık. Hızlı büyür ve duvar diplerini ve çıplak toprağı kısa sürede yeşile boğar. Üstelik öyle çok büyülk bir bakım da istemez. Çoğu kişi bu yüzden onu zararsız sayar. Oysa House Digest'in verdiği bilgilere bakılırsa, yoğun yayılan yer örtücü bitkiler hiç istenmeyen bir misafiri bahçeye davet edebiliyor.

Asıl sorun bitkide değil yapraklarının altındaki ortamda

Sarmaşık zehirli bir bitki değil. Yılanı kokusuyla ya da başka bir özelliğiyle de çağırmıyor. Sorun, yere yayıldıkça altında biriktirdiği ortamda çıkıyor.

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Kalın bir sarmaşık örtüsü zemine güneş geçirmez. Toprak gün boyu gölgede, nemli ve havasız kalır. Yaprakların altı zamanla serin ve rutubetli bir kata dönüşür. Fareler, sıçanlar ve çeşitli böcekler tam da böyle yerleri sever. Yağmurdan, sıcaktan ve yırtıcıdan korunabilecekleri hazır bir saklanma alanı bulurlar burada.

Yılanı bahçeye getiren de işte bu kalabalık. Yılan sarmaşığın ya da gölgenin değil avının peşindedir. kemirgen ve böcek nüfusunun yoğunlaştığı bir yer onun için dolu bir sofra demek. Üstelik o sık örtü, yılana hem avlanırken hem saklanırken birebir gizlenme imkanı verir. Yani yoğun örtü önce kemirgeni çeker, kemirgen de yılanı getirir.

Aynı tuzak başka bitkilerde de kurulabilir

Bu sorun yalnızca sarmaşığa özgü değil. Toprağı benzer şekilde kapatan her yoğun bitki aynı riski taşır.

Pampas otu bunların başında gelir. Şık görünür, bahçeye doku katar ama dibinde kalın ve nemli bir taban oluşturur. Yere yayılan diğer sık yer örtücüler ve sürekli ıslak kalan çalı kümeleri de aynı kapıya çıkar. Hepsinde ortak olan şu: zemine inen ışığı ve havayı kesip altlarında saklı, rutubetli bir kat bırakmaları.

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Bahçe bunun yerine ne kazanır

Yılanların hoşlanmadığı, üstelik bahçeye koku ve görünüm katan bitkiler de var. Limonotu ve vetiver bunların ikisi. Limonotunun yapraklarındaki güçlü narenciye kokusu yılanların hassas koku alma sistemini rahatsız eder ve çoğu yılan bu kokunun yoğun olduğu alandan uzak durur. Vetiver de hem köküyle hem kokusuyla benzer biçimde caydırıcıdır.

İkisi de Türkiye ikliminde, özellikle ılıman ve güneşli bölgelerde tutar. Sarmaşık gibi toprağı boğmaz ve dipte rutubet hapsetmezler. Yani hem yer örtme ihtiyacını görür hem de zemini kemirgene barınak yapmazlar.

Zaten sarmaşık diktiyseniz ne yapmalı

Bahçenizde yıllardır sarmaşık varsa her şeyi söküp atmak gerekmez. Önemli olan, altındaki o nemli ortamı dağıtmaktır.

Sarmaşığı düzenli budayıp seyrekleştirin ki tabanına hava ve ışık girsin. Çevredeki çimi de kısa tutun. Uzun otlar yer örtücüyle birleşince saklanma alanı iyice genişler. Sulamadan sonra dipte biriken durgun suyu ortadan kaldırmak da önemli çünkü nem azaldıkça kemirgen de uzaklaşır. Bahçe kenarındaki taş, kütük ve kuru yaprak yığınları da sarmaşığın altı kadar elverişli barınaklar olduğundan onları dağıtmakta fayda var. Sonuçta temiz ve havadar tutulan bir bahçe, kemirgeni de yılanı da kendinden uzak tutar.