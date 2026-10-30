Bulaşık makinesine koymayın! Bu 8 eşya kalıcı olarak zarar görebilir

Bulaşık makinesi günlük hayatı kolaylaştıran ev aletlerinin başında geliyor. Ancak kirlenen her mutfak eşyasını makineye yerleştirmek sanıldığı kadar doğru olmayabilir. ABD merkezli tüketici araştırmaları kuruluşu Consumer Reports, 8 Ağustos 2026'da güncellediği rehberinde, bulaşık makinesinde yıkanmaması gereken ürünleri açıkladı. Uzmanlar, bazı mutfak gereçlerinin sıcak su ve deterjan nedeniyle özelliklerini kaybedebileceğini, bazılarının ise zamanla çatlayıp paslanabileceğini belirtiyor. Üstelik zarar görebilecek eşyalar arasında hemen her mutfakta bulunan ürünler de var.

1. KESKİN MUTFAK BIÇAKLARI ZAMANLA KÖRELEBİLİR

Yemek hazırlarken kullanılan keskin mutfak bıçakları, bulaşık makinesinde yıkanmaması önerilen ürünlerin başında geliyor. Consumer Reports uzmanlarına göre bıçaklar, yıkama sırasında diğer çatal ve kaşıklarla temas ederek keskinliğini kaybedebiliyor. Üzerinde bulaşık makinesinde yıkanabilir ibaresi bulunsa bile kaliteli mutfak bıçaklarının elde temizlenmesi tavsiye ediliyor. Böylece kesici yüzeyin daha uzun süre korunması mümkün oluyor.

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2. DÖKÜM TAVALARDA PASLANMA RİSKİ OLUŞABİLİR

Döküm tavalar, yemeklerin yüzeye yapışmasını azaltan ve paslanmaya karşı koruma sağlayan özel bir yağ tabakasına sahip. Ancak bulaşık makinesindeki yoğun yıkama işlemi bu koruyucu tabakayı ortadan kaldırabiliyor. Korumasını kaybeden döküm tavaların yüzeyinde zamanla pas oluşabiliyor. Uzmanlar, bu tür tavaların elde yıkanmasını ve temizlikten sonra tamamen kurutulmasını öneriyor. Böylece tavanın yüzey özellikleri daha uzun süre korunabiliyor.

3. AHŞAP KESME TAHTALARI ÇATLAYIP ŞEKİL DEĞİŞTİREBİLİR

Ahşap kesme tahtaları, salata kaseleri ve tahta mutfak gereçleri de bulaşık makinesinde zarar görebilen ürünler arasında bulunuyor. Ahşabın uzun süre sıcak suya maruz kalması ve ardından yüksek sıcaklıkta kurutulması, malzemenin yapısını olumsuz etkileyebiliyor. Bunun sonucunda kesme tahtalarında eğilme, çatlama ve şekil bozuklukları görülebiliyor. Uzmanlar, ahşap mutfak eşyalarının elde temizlenmesini ve yıkama sonrasında uygun şekilde kurutulmasını tavsiye ediyor.

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4. YAPIŞMAZ TAVALARIN KAPLAMASI ZARAR GÖREBİLİR

Yapışmaz yüzeye sahip tava ve tencerelerin tamamı bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değil. Consumer Reports'un değerlendirmesine göre üreticinin bulaşık makinesinde yıkanabileceğini açıkça belirtmediği ürünlerde, makinedeki yıkama işlemi yüzey kaplamasının zamanla aşınmasına neden olabiliyor. Bu nedenle yapışmaz tavaları temizlemeden önce üreticinin kullanım talimatlarının kontrol edilmesi gerekiyor. Makinede yıkanmaya uygun olmayan ürünlerin elde temizlenmesi, kaplamanın korunmasına yardımcı oluyor.

5. TERMOS VE ISI YALITIMLI BARDAKLAR ÖZELLİĞİNİ KAYBEDEBİLİR

Sıcak içecekleri uzun süre sıcak, soğuk içecekleri ise soğuk tutmak için kullanılan termoslar da dikkat edilmesi gereken ürünler arasında yer alıyor. Bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun olmayan termoslarda, yüksek sıcaklık ve suyun etkisiyle iç ve dış katmanlar arasındaki yalıtım bölümü zarar görebiliyor. Bu bölüme su sızması, termosun sıcaklığı koruma performansını olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, yalnızca üreticisi tarafından makinede yıkanmaya uygun olduğu belirtilen termosların bulaşık makinesine konulmasını öneriyor.

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6. BAKIR VE PİRİNÇ EŞYALARIN RENGİ DEĞİŞEBİLİR

Bakır, pirinç ve bronzdan üretilen mutfak gereçleri de yüksek sıcaklık ve güçlü deterjanlardan olumsuz etkilenebiliyor. Consumer Reports'un bulaşık makinesi testlerinde uzun yıllar görev yapan uzmanı Larry Ciufo, bu tür metallerin yıkama sırasında renk değiştirebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle parlak yüzeyli bakır kaplar ve pirinç aksesuarlar, makinede yıkandıktan sonra eski görünümlerini kaybedebiliyor. Bu nedenle söz konusu ürünlerin elde temizlenmesi tavsiye ediliyor.

7. PLASTİK MUTFAK GEREÇLERİNDE ISIYA DİKKAT EDİLMELİ

Plastik saklama kapları ve diğer mutfak gereçlerinin bulaşık makinesinde yıkanabilirliği, üretildikleri malzemeye göre değişiyor. Bazı plastik ürünler yüksek sıcaklıkta şekil değiştirebiliyor veya zarar görebiliyor. Uzmanlar, bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun olduğu belirtilen plastiklerin üst sepete yerleştirilmesini öneriyor. Ayrıca bu ürünlerde yüksek sıcaklıklı yıkama ve kurutma programlarından kaçınılması gerektiği belirtiliyor. Üretici tarafından uygunluk bilgisi verilmeyen plastik eşyaların ise elde yıkanması daha güvenli bir seçenek olarak gösteriliyor.

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8. EL BOYAMASI VE ALTIN YALDIZLI TABAKLAR ZARAR GÖREBİLİR

Özel günlerde kullanılan el boyaması tabaklar, hassas porselenler ve altın yaldızlı yemek takımları da bulaşık makinesinin olumsuz etkilerine karşı korunması gereken eşyalar arasında bulunuyor. Uzmanlara göre makinedeki sıcak su ve deterjan, bu ürünlerin üzerindeki süslemelerin zamanla solmasına veya zarar görmesine yol açabiliyor. Özellikle altın işlemeli tabak ve bardakların elde yıkanması öneriliyor. Aynı şekilde hassas kristal ürünlerin de zarar görmemesi için temizlik talimatlarına dikkat edilmesi gerekiyor.

BULAŞIK MAKİNESİNE KOYMADAN ÖNCE BU AYRINTIYA BAKIN

Consumer Reports uzmanları, mutfak eşyalarının bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun olup olmadığını anlamanın en güvenilir yolunun üretici talimatlarını kontrol etmek olduğunu vurguluyor. Özellikle plastik, yapışmaz kaplamalı ve ısı yalıtımlı ürünlerde bu bilgi önem taşıyor. Bazı malzemeler makinede güvenle yıkanabilirken aynı kategorideki başka bir ürün zarar görebiliyor. Bu nedenle eşyaların üzerinde bulunan bulaşık makinesinde yıkanabilir ibaresine dikkat edilmesi, ürünlerin kullanım ömrünün korunmasına yardımcı olabiliyor. Uzmanlar, uygunluğu kesin olarak bilinmeyen hassas mutfak gereçlerinin elde yıkanmasını öneriyor.