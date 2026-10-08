Büyük şehirlerden kaçanların yeni gözdesi: En iyi 10 şehir belli oldu

Büyük şehirlerin yoğun temposundan uzaklaşıp daha sakin bir yaşam kurmak isteyenlerin ilgisini çekebilecek yeni bir araştırma yayımlandı. ABD merkezli kişisel finans platformu WalletHub, nüfusu 25 bin ile 100 bin arasında değişen 1318 şehri inceleyerek 2026 yılının en yaşanabilir küçük şehirlerini belirledi. Konut maliyetlerinden iş imkanlarına, eğitimden güvenliğe kadar 45 farklı göstergenin değerlendirildiği araştırmada ilk sırayı Massachusetts eyaletindeki Lexington aldı. Listenin üst sıralarında yer alan şehirlerin ekonomik koşulları ve günlük yaşam imkanları ise dikkat çekti.

1318 ŞEHİR TEK TEK İNCELENDİ

WalletHub tarafından 29 Eylül 2026'da yayımlanan araştırmada, ABD'nin farklı eyaletlerindeki küçük şehirler karşılaştırıldı.

Çalışmada yaşam maliyetleri, ekonomik durum, eğitim ve sağlık hizmetleri, yaşam kalitesi ve güvenlik olmak üzere beş ana kategori değerlendirildi.

Toplam 45 göstergenin kullanıldığı araştırmada, yalnızca şehirlerin ekonomik gücü değil, insanların günlük yaşamını etkileyen koşullar da dikkate alındı.

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ZİRVENİN SAHİBİ LEXINGTON OLDU

2026 yılının en yaşanabilir küçük şehri, ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Lexington seçildi.

Boston yakınlarında bulunan şehir, özellikle güvenlik, eğitim imkanları ve yüksek hane gelirleriyle öne çıktı.

Araştırmada Lexington, 100 üzerinden 71,55 puan alarak diğer 1317 şehri geride bıraktı.

GÜVENLİKTE DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

Lexington'ın zirveye yerleşmesinde düşük suç oranları önemli rol oynadı.

Araştırmaya göre şehir, mülkiyet suçlarının en düşük olduğu yerler arasında dördüncü, şiddet suçlarının en düşük olduğu şehirler arasında ise 21'inci sırada bulunuyor.

Trafik kazalarından kaynaklanan ölüm oranlarının da görece düşük olması, Lexington'ın güvenlik değerlendirmesini güçlendirdi.

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YILLIK GELİR 238 BİN DOLARI AŞIYOR

Lexington'ın dikkat çeken özelliklerinden biri de yüksek gelir düzeyi.

WalletHub'ın değerlendirmesine göre şehirde medyan yıllık hane geliri 238 bin doların üzerinde bulunuyor.

Bu rakam, ülkedeki en yüksek hane gelirlerinden birine işaret ediyor.

Ancak yüksek gelir düzeyinin şehirde yaşamın herkes için ucuz olduğu anlamına gelmediği de unutulmamalı.

İKİNCİ SIRADA BROOKFIELD VAR

Listenin ikinci sırasında Wisconsin eyaletindeki Brookfield yer aldı.

Şehir, güçlü ekonomik koşulları ve düşük işsizlik oranıyla dikkat çekiyor.

WalletHub'ın değerlendirmelerinde Brookfield, sağlık imkanları ve hane halkının mali durumu bakımından da üst sıralarda yer aldı.

Brookfield'ın ilk ikiye girmesi, küçük şehirlerde güçlü iş imkanlarının yaşam kalitesini artıran önemli unsurlardan biri olduğunu gösterdi.

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CARMEL ÜÇÜNCÜ SIRAYA YERLEŞTİ

Indiana eyaletindeki Carmel, araştırmada üçüncü oldu.

Şehir, ekonomik istikrarı, yüksek gelir seviyesi ve yaşam koşullarıyla öne çıktı.

Carmel'ın üst sıralarda yer alması, küçük şehirlerin yalnızca sakin yaşam sunmadığını, aynı zamanda gelişmiş ekonomik imkanlara da sahip olabildiğini ortaya koydu.

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APEX İLK 5'E GİRMEYİ BAŞARDI

Kuzey Carolina eyaletindeki Apex, listenin dördüncü sırasında kendine yer buldu.

Araştırmaya göre Apex, ekonomik sağlık kategorisinde değerlendirilen bütün şehirler arasında birinci oldu.

Şehirde işsizlik oranı yaklaşık yüzde 3, yoksulluk oranı ise yüzde 2,2 olarak kaydedildi.

Ayrıca medyan yıllık hane gelirinin 144 bin doları aşması, Apex'ın ekonomik açıdan güçlü şehirler arasında yer aldığını gösterdi.

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TARİHİ SOKAKLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Apex'ın öne çıkan özellikleri yalnızca ekonomik verilerle sınırlı değil.

Şehrin tarihi merkezi, 19. yüzyıldan kalma yapıları, yürüyüş yolları ve yeşil alanlarıyla da tanınıyor.

Kentte 35 kilometreden fazla yeşil yürüyüş ve bisiklet yolu bulunması, açık havada zaman geçirmek isteyenler için farklı imkanlar sunuyor.

BEŞİNCİ SIRADA SARATOGA SPRINGS VAR

New York eyaletindeki Saratoga Springs, 2026 araştırmasında beşinci sıraya yükseldi.

Bir önceki yıl sekizinci sırada bulunan şehir, bu kez değerlendirilen yerleşimlerin en üst yüzde 1'lik bölümüne girdi.

Saratoga Springs özellikle restoranları, kültürel etkinlikleri, parkları ve kısa işe ulaşım süreleriyle dikkat çekiyor.

Bununla birlikte şehrin yaşam maliyetlerinin görece yüksek olması, her küçük şehrin ekonomik açıdan avantajlı olmadığını da gösteriyor.

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İŞTE EN YAŞANABİLİR 10 KÜÇÜK ŞEHİR

WalletHub'ın 2026 araştırmasına göre ABD'de yaşam koşulları açısından ilk 10 sırada yer alan şehirler şöyle:

1 - Lexington - Massachusetts

2 - Brookfield - Wisconsin

3 - Carmel - Indiana

4 - Apex - Kuzey Carolina

5 - Saratoga Springs - New York

6 - Westfield - Indiana

7 - Milton - Massachusetts

8 - Arlington - Massachusetts

9 - Franklin - Tennessee

10 - Fishers - Indiana

KÜÇÜK ŞEHİRLERİN EN BÜYÜK AVANTAJI NE?

Araştırma, küçük şehirlerde yaşamın bazı alanlarda büyük kentlere göre avantaj sağlayabildiğini gösteriyor.

Daha kısa işe ulaşım süreleri, daha sakin yerleşim alanları ve bazı bölgelerde daha düşük konut maliyetleri bunlar arasında bulunuyor.

WalletHub analisti Chip Lupo, büyük şehirlerden küçük yerleşimlere taşınmanın yaşam maliyetlerini önemli ölçüde azaltabileceğini belirtiyor.

Ancak uzman, güçlü iş piyasası, kaliteli eğitim, sağlık hizmetleri ve güvenliğin de şehir seçiminde belirleyici olduğunu vurguluyor.

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YAŞAM MALİYETLERİNDE BÜYÜK FARK VAR

Araştırmada kullanılan yaşam maliyeti karşılaştırmaları, büyük ve küçük şehirler arasındaki ekonomik farkı da ortaya koydu.

Economic Policy Institute verilerine göre California'nın Hanford şehrinde iki çocuklu dört kişilik bir ailenin temel yaşam giderleri için aylık yaklaşık 8 bin 417 dolara ihtiyaç duyduğu hesaplanıyor.

Aynı aile yapısı için San Francisco'da hesaplanan aylık maliyet ise yaklaşık 19 bin 275 dolara ulaşıyor.

Bu karşılaştırma, şehirler arasındaki yaşam maliyeti farkının ne kadar büyük olabileceğini gösteriyor. Ancak söz konusu rakamlar listedeki bütün küçük şehirlerin maliyetlerini temsil etmiyor.

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KÜÇÜK ŞEHİRLERİN DE DEZAVANTAJLARI VAR

Daha sakin bir ortam, küçük şehirlerde yaşamın önemli avantajlarından biri olarak görülse de bazı zorluklar da bulunuyor.

Büyük kentlere kıyasla toplu taşıma imkanlarının sınırlı olması, restoran ve eğlence seçeneklerinin azalması günlük yaşamı etkileyebiliyor.

Ayrıca bazı küçük şehirlerde yüksek konut fiyatları ve sınırlı iş seçenekleri, taşınmayı düşünen kişiler için dezavantaj oluşturabiliyor.

EN KÖTÜ SONUCU WEST MEMPHIS ALDI

Araştırmanın son sırasında Arkansas eyaletindeki West Memphis yer aldı.

Louisiana'daki Alexandria sondan ikinci, Arkansas'taki Pine Bluff ise sondan üçüncü sırada bulunuyor.

Değerlendirmede ekonomik koşulların yanı sıra güvenlik, eğitim, sağlık ve yaşam kalitesi göstergeleri de belirleyici oldu.

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AMERİKALILARIN YARISI BANLİYÖLERİ TERCİH EDİYOR

WalletHub'ın aktardığı anket verilerine göre Amerikalıların yüzde 47'si banliyölerde yaşamayı tercih ediyor.

Kent merkezlerinde yaşamak isteyenlerin oranı yüzde 24, kırsal bölgeleri tercih edenlerin oranı ise yüzde 23 olarak belirtiliyor.

Bu sonuçlar, büyük şehir merkezlerinin dışında yaşamayı isteyenlerin önemli bir kesim oluşturduğunu gösteriyor.

Bununla birlikte banliyöler ve araştırmada değerlendirilen küçük şehirler aynı yerleşim türünü ifade etmiyor.

EN İYİ ŞEHİR HERKES İÇİN AYNI DEĞİL

WalletHub'ın 2026 araştırması, yaşanabilirliği belirleyen unsurların kişisel beklentilere göre farklılaşabileceğini ortaya koyuyor.

Çocuklu aileler için okulların kalitesi ve güvenlik ön plana çıkarken, çalışanlar için iş imkanları ve ulaşım süreleri daha önemli olabiliyor.

Emekliler açısından ise sağlık hizmetleri, yaşam maliyetleri ve sakin bir çevre daha fazla önem taşıyabiliyor.

Bu nedenle bir şehrin sıralamada üst basamaklarda yer alması, herkes için en uygun yaşam koşullarına sahip olduğu anlamına gelmiyor.

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BÜYÜK ŞEHİRLERE ALTERNATİF ARAYIŞI SÜRÜYOR

2026 araştırması, nüfusu görece az olan şehirlerin de güçlü ekonomik imkanlar, kaliteli eğitim ve güvenli yaşam koşulları sunabildiğini ortaya koydu.

Lexington, Brookfield, Carmel ve Apex gibi şehirlerin ilk sıralarda yer alması, küçük yerleşimlerin yaşam kalitesi açısından büyük kentlerle rekabet edebildiğini gösteriyor.

Ancak araştırma yalnızca ABD'deki 25 bin ile 100 bin nüfuslu şehirleri kapsıyor ve küresel bir şehir sıralaması niteliği taşımıyor.

Büyük şehirlerin yoğunluğundan uzaklaşmak isteyenler için küçük şehirler önemli bir alternatif oluştursa da taşınma kararında ekonomik imkanların, konut maliyetlerinin ve kişisel ihtiyaçların birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.