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        Haberler Bilgi Yaşam Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 29 Haziran 2026 Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 29 Haziran 2026 Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı

        Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonrası gözler sonuçlara çevrildi. Kazandıran numaralar ve detaylar, şans oyunu tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Haftalık heyecanın doruğa çıktığı çekilişte, ikramiye dağılımı ve kazanan kolonlara ilişkin ayrıntılar ise merakla bekleniyor. Peki, 29 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Hangi sayılar kazandırdı? İşte merakla beklenen çekilişin sonuçlarına dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 21:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

        Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonrası gözler sonuçlara çevrildi. Kazandıran numaralar ve detaylar, şans oyunu tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Haftalık heyecanın doruğa çıktığı çekilişte, ikramiye dağılımı ve kazanan kolonlara ilişkin ayrıntılar ise merakla bekleniyor. Resmi sonuçların açıklanmasıyla birlikte bilet sorgulama ekranı üzerinden kazananlar netleşecek. Peki, 29 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Hangi sayılar kazandırdı? İşte merakla beklenen çekilişin sonuçlarına dair tüm detaylar...

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        29 HAZİRAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

        Kazandıran numaralar:

        30 - 35 - 42 - 58 - 83 - 84

        JOKER: 55 SUPERSTAR: 4

        ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

        Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

        Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        - Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

        - Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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