Çorbayı günlerce buzdolabında saklamayın! Uzmanlar süre verdi

Evde yapılan çorbalar çoğu zaman birkaç gün boyunca tüketilmek üzere buzdolabında saklanıyor. Mercimek, tavuk suyu, sebze veya etli çorbalar, pratik bir öğün alternatifi olarak sofralarda sıkça yer buluyor. Ancak çorbanın buzdolabında ne kadar süre güvenle saklanabileceği konusunda herkes aynı bilgiye sahip değil. ABD hükümetinin resmi gıda güvenliği platformu FoodSafety.gov tarafından yayımlanan saklama rehberi, bu soruya net bir yanıt veriyor. Üstelik uzmanlara göre yalnızca çorbanın kaç günlük olduğu değil, pişirildikten sonra nasıl soğutulduğu ve hangi sıcaklıkta saklandığı da büyük önem taşıyor.

ÇORBA BUZDOLABINDA KAÇ GÜN SAKLANABİLİR?

FoodSafety.gov tarafından yayımlanan gıda saklama tablosuna göre etli ve sebzeli çorbalar, 4 derece veya daha düşük sıcaklıktaki buzdolabında 3 ila 4 gün boyunca saklanabiliyor. Bu sürenin sonunda çorbanın tüketilmesi önerilmiyor. Uzmanlar, söz konusu saklama süresinin çorbanın pişirildikten sonra uygun şekilde soğutulması ve kesintisiz olarak buzdolabında tutulması halinde geçerli olduğunu belirtiyor. Çorbanın uzun süre oda sıcaklığında bekletilmesi ise güvenli tüketim süresini olumsuz etkileyebiliyor.

ÇORBAYI SAATLERCE DIŞARIDA BEKLETMEYİN

Çorba saklarken yapılan önemli hatalardan biri, pişirilen yemeğin uzun süre mutfak tezgahında bekletilmesi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), pişmiş yemeklerin ve bozulabilir gıdaların en geç 2 saat içinde buzdolabına kaldırılmasını öneriyor. Ortam sıcaklığının 32 derecenin üzerine çıktığı durumlarda ise bu süre 1 saate düşüyor. Çünkü oda sıcaklığında uzun süre bekleyen yiyeceklerde zararlı bakteriler hızla çoğalabiliyor. Bu nedenle akşam hazırlanan çorbanın gece boyunca ocakta bırakılıp sabah dolaba kaldırılması güvenli bir saklama yöntemi olarak kabul edilmiyor.

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SICAK ÇORBA DOĞRUDAN BUZDOLABINA KONULUR MU?

Mutfakta sık karşılaşılan sorulardan biri de sıcak çorbanın buzdolabına yerleştirilip yerleştirilemeyeceği. FDA'ya göre sıcak yemeklerin buzdolabına konulması, sanılanın aksine cihazın zarar göreceği anlamına gelmiyor. Ancak büyük bir tencere dolusu çorbanın yavaş soğuması gıda güvenliği açısından sorun oluşturabiliyor. Uzmanlar, çorbanın daha hızlı soğuması için küçük ve sığ kaplara bölünmesini öneriyor. Böylece sıcaklık daha kısa sürede düşüyor ve yiyeceğin güvenli şekilde saklanması kolaylaşıyor.

ÇORBANIN BOZULDUĞUNU KOKUSUNDAN ANLAYABİLİR MİYİZ?

Buzdolabında bekleyen çorbanın bozulup bozulmadığını anlamak için birçok kişi önce kokusunu kontrol ediyor. Ancak uzmanlara göre yiyeceğin normal kokması, güvenle tüketilebileceği anlamına gelmiyor. FDA, gıdaların güvenli olup olmadığının yalnızca görünüşüne veya kokusuna bakılarak anlaşılamayacağını vurguluyor. Hastalığa neden olabilen bazı mikroorganizmalar, yiyeceğin kokusunda veya görünümünde belirgin bir değişiklik oluşturmadan da bulunabiliyor. Bu nedenle önerilen saklama süresinin aşılması veya çorbanın uygun koşullarda saklanmaması halinde yalnızca koku kontrolüne güvenilmemesi gerekiyor.

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ÇORBAYI TEKRAR ISITIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Önceden pişirilmiş çorbaların yeniden ısıtılması sırasında da dikkat edilmesi gereken kurallar bulunuyor. ABD Tarım Bakanlığı (USDA), artan yemeklerin iç sıcaklığının en az 74 dereceye ulaşacak şekilde ısıtılmasını öneriyor. Çorbalar, soslar ve sulu yemekler için ise yeniden kaynama noktasına getirilmesi tavsiye ediliyor. Mikrodalga fırında ısıtılan çorbaların karıştırılması, ısının her noktaya eşit şekilde ulaşmasına yardımcı oluyor. Bununla birlikte yeniden kaynatmak, uzun süre uygunsuz koşullarda bekletilmiş bir çorbayı mutlaka güvenli hale getirmiyor.

ÇORBA DERİN DONDURUCUDA NE KADAR DAYANIR?

Hazırladığı çorbayı birkaç gün içinde tüketemeyecek kişiler için derin dondurucu da bir saklama seçeneği sunuyor. FoodSafety.gov tarafından açıklanan rehbere göre etli ve sebzeli çorbaların dondurucuda önerilen saklama süresi 2 ila 3 ay arasında değişiyor. Bu süre, özellikle çorbanın lezzet ve kalitesini korumak açısından önem taşıyor. Uzmanlar, dondurucunun eksi 18 derece veya daha düşük sıcaklıkta tutulmasını öneriyor. Çorbanın küçük porsiyonlara ayrılarak dondurulması ise ihtiyaç duyulan miktarın çözülmesini kolaylaştırıyor.

ÇORBA SAKLARKEN BU HATALARDAN KAÇININ

Uzmanlara göre çorbaların güvenli şekilde saklanabilmesi için buzdolabının sıcaklığının 4 dereceyi geçmemesi gerekiyor. Hazırlanan çorbanın hava geçirmeyen veya üzeri kapalı saklama kaplarına alınması, mutfak tezgahında uzun süre bekletilmemesi ve birkaç gün içinde tüketilmesi öneriliyor. Buzdolabının aşırı doldurulması da soğuk havanın dolaşımını engelleyebildiği için yiyeceklerin uygun sıcaklıkta tutulmasını zorlaştırabiliyor. Bu nedenle gıdaların saklandığı alanın düzenli olması ve dolap sıcaklığının kontrol edilmesi önem taşıyor.

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ÜÇ GÜN ÖNCE YAPILAN ÇORBA İÇİLİR Mİ?

Üç gün önce hazırlanan bir çorba, pişirildikten sonra zamanında soğutulmuş ve 4 derece veya daha düşük sıcaklıkta saklanmışsa önerilen 3-4 günlük sürenin içinde bulunuyor. Ancak çorbanın saatlerce dışarıda bekletilmiş olması, buzdolabının yeterince soğutmaması veya saklama koşullarından emin olunamaması durumunda yalnızca gün hesabı yapmak yeterli değil. Gıda güvenliği uzmanları, doğru sıcaklıkta saklama ve zamanında tüketme kurallarının birlikte uygulanması gerektiğini vurguluyor. Böylece hem yemek israfının önüne geçmek hem de gıda kaynaklı sağlık sorunları riskini azaltmak mümkün olabiliyor.