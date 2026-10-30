Doğal gazda Kasım tarifesi belli oldu! Limiti aşanın faturası artacak

Havaların soğumasıyla birlikte kombiler çalışmaya başlarken gözler doğal gaz faturalarına çevrildi. Nisan ayında uygulamaya alınan kademeli doğal gaz tarifesi, bu kış ilk kez ısınma döneminde uygulanacak. Her il için iklim koşulları ve geçmiş tüketim verilerine göre farklı sınırlar belirlenirken, kasım ayında İstanbul'da 101,71, Ankara'da 161,63 ve Erzurum'da 190,61 metreküplük limit uygulanacak. Ancak yeni sistemde yalnızca tüketim miktarı değil, belirlenen sınırın ne kadar aşıldığı da faturanın hesaplanması açısından önem taşıyor.

DOĞAL GAZDA KADEMELİ TARİFE NASIL UYGULANACAK?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 4 Nisan 2026 itibarıyla hayata geçirdiği kademeli doğal gaz tarifesinde aboneler, tüketim miktarlarına göre iki farklı fiyat grubuna ayrılıyor. Kademe-1 kapsamında belirlenen sınırlar içinde kalan konut aboneleri destekli tarifeden yararlanırken, tüketimi sınırı geçen aboneler Kademe-2 üzerinden ücretlendiriliyor. İllere göre farklılaşan sınırlar, geçmiş yıllardaki hava koşulları ve doğal gaz kullanım miktarları esas alınarak hesaplanıyor. Böylece kışın daha sert geçtiği bölgelerde daha yüksek tüketim limitleri uygulanıyor.

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LİMİTİ AŞANLAR TÜM TÜKETİM İÇİN YÜKSEK TARİFEDEN ÖDEYECEK

Yeni sistemin en dikkat çekici ayrıntısı, tüketim sınırı aşıldığında uygulanacak hesaplama yöntemi oldu. Kademe-2 kapsamına giren aboneler, yalnızca sınırı geçen miktar için değil, o dönemdeki tüketimlerinin tamamı için yüksek tarifeden ödeme yapacak. Örneğin İstanbul'da kasım ayı sınırı 101,71 metreküp olarak belirlenirken, ay boyunca 105 metreküp doğal gaz tüketen bir abonenin 105 metreküplük kullanımının tamamı üst kademeden hesaplanacak. Bu nedenle sınırın az miktarda aşılması bile faturada önemli bir fark yaratabilecek.

KASIM AYI DOĞAL GAZ TÜKETİM SINIRLARI İL İL AÇIKLANDI

Kasım ayı için açıklanan tüketim sınırları, illerin iklim özelliklerine göre önemli ölçüde değişiyor. En düşük limit 27,72 metreküple Adana'da uygulanırken, en yüksek sınır 190,61 metreküple Erzurum'da bulunuyor. Açıklanan bazı illerin kasım ayı tüketim sınırları şöyle:

Adana - 27,72 m³

Antalya - 29,44 m³

İzmir - 61,43 m³

Diyarbakır - 74,62 m³

İstanbul - 101,71 m³

Rize - 101,96 m³

Kars - 146,14 m³

Hakkari - 156,26 m³

Kütahya - 156,52 m³

Ankara - 161,63 m³

Ardahan - 168,65 m³

Erzurum - 190,61 m³

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DOĞAL GAZIN METREKÜP FİYATI NE KADAR OLDU?

Kademeli tarifede doğal gazın metreküp fiyatı Kademe-1 için 10,62 TL, Kademe-2 için ise 18 TL olarak uygulanıyor. Ancak faturalara ÖTV, KDV ve sistem kullanım bedeli de ekleniyor. Bu kalemlerle birlikte metreküp başına tutar alt kademede 17,79 TL'ye, üst kademede ise 26,73 TL'ye ulaşıyor. Böylece aynı miktarda doğal gaz tüketen iki abonenin faturası, hangi kademede yer aldığına göre önemli ölçüde değişebiliyor.

YAKLAŞIK 2,8 MİLYON ABONE YENİ TARİFEDEN ETKİLENECEK

Türkiye genelinde yaklaşık 21,8 milyon doğal gaz abonesi bulunuyor. Kademeli tarife düzenlemesinin yaklaşık 2,8 milyon aboneyi etkilemesi beklenirken, 19 milyon abonenin destekli fiyatlardan yararlanmaya devam edeceği belirtiliyor. Mevcut sistemde doğal gaz faturalarına yüzde 50'nin üzerinde devlet desteği sağlanırken, üst kademeye geçen abonelerin destekten yararlanamaması faturalarında ciddi artışlara yol açabilecek.

MERKEZİ ISITMA KULLANAN BİNALARDA FATURALAR NASIL HESAPLANACAK?

Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda tüketim sınırı farklı bir yöntemle hesaplanacak. Binanın toplam doğal gaz tüketimi, merkezi sisteme bağlı hane sayısına bölünerek hane başına düşen kullanım miktarı bulunacak. Bu yöntem nedeniyle bazı dairelerdeki yüksek tüketim, binanın genel ortalamasını etkileyebilecek. Dolayısıyla merkezi sistem kullanan binalarda toplam tüketimin belirlenen sınırları aşmaması önem taşıyor.

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KİMLER KADEMELİ DOĞAL GAZ TARİFESİNDEN MUAF TUTULACAK?

Yeni düzenlemede bazı abone grupları için istisnalar bulunuyor. İbadethaneler, cemevleri, Kur'an kursları, şehit aileleri ve gaziler kademeli tarife uygulamasından muaf tutuluyor. Şehit aileleri ve gaziler için kademesiz destekli doğal gazın metreküp fiyatı, vergi ve sistem kullanım bedelleri hariç 5,31 TL olarak uygulanıyor. Ekmek üreticileri de düşük fiyatlı Kademe-1 tarifesinden yararlanmaya devam ediyor.

TEK SAYAÇ KULLANAN HANELER DOĞAL GAZ DESTEĞİNE NASIL BAŞVURACAK?

Özellikle kırsal bölgelerde farklı bağımsız konutların tek doğal gaz sayacını kullandığı durumlar da düzenleme kapsamında ele alınıyor. Aynı sayaç üzerinden doğal gaz tüketen ancak farklı bağımsız birimlerde yaşayan haneler, destekten yararlanmaya devam etmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurabilecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti aracılığıyla yapılabilecek.

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DOĞAL GAZ FATURASINI DÜŞÜRMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Kademeli tarifenin uygulanmasıyla birlikte doğal gaz tüketimini kontrol altında tutmak daha önemli hale geldi. Kombi ve tesisat bakımının yetkili firmalara düzenli olarak yaptırılması, evlerdeki ısı kaybının azaltılması ve yalıtımın güçlendirilmesi tasarruf sağlayabilecek yöntemler arasında bulunuyor. Isı yalıtımlı pencereler kullanmak, binalara mantolama yaptırmak ve güneş alan odaların perdelerini gündüz açık tutmak da öneriliyor. Özellikle kış aylarında tüketimin artması beklenirken, bu önlemler hem doğal gaz kullanımını azaltmaya hem de belirlenen tüketim sınırları içinde kalmaya yardımcı olabiliyor.