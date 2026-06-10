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        Haberler Bilgi Ekonomi 10 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI: Gram altın bugün ne kadar? 10 Haziran 2026 gram altın ve çeyrek altın alış-satış tablosu

        10 Haziran altın fiyatları: Gram altın bugün ne kadar? 10 Haziran 2026 altın alış-satış tablosu

        Altın fiyatları, küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilim ve yatırımcıların güvenli liman arayışının etkisiyle yakından takip ediliyor. ABD ile İran arasında tırmanan tansiyonun piyasalarda yarattığı belirsizlik sürerken, vatandaşlar da "Gram altın bugün ne kadar?" ve "Çeyrek altın kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 10 Haziran 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 07:33 Güncelleme:
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        1

        Küresel ekonomideki gelişmeler ve Orta Doğu kaynaklı riskler, altın piyasasında hareketliliği beraberinde getirdi. Haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcıların odağında gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yer alıyor. Peki 10 Haziran 2026 Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel rakamlar...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.200,5180

        6.201,3780

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.176,50

        4.177,44

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        9.923,2800

        10.141,4900

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        39.691,7000

        40.441,4300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        40.578,00

        41.103,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        19.777,25

        20.275,41

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        39.678,49

        40.426,81

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        42.642,60

        43.717,18

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.404,37

        4.592,58

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        5.676,35

        5.961,46

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        101.087,00

        102.679,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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