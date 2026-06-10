10 Haziran altın fiyatları: Gram altın bugün ne kadar? 10 Haziran 2026 altın alış-satış tablosu
Altın fiyatları, küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilim ve yatırımcıların güvenli liman arayışının etkisiyle yakından takip ediliyor. ABD ile İran arasında tırmanan tansiyonun piyasalarda yarattığı belirsizlik sürerken, vatandaşlar da "Gram altın bugün ne kadar?" ve "Çeyrek altın kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 10 Haziran 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları...
Küresel ekonomideki gelişmeler ve Orta Doğu kaynaklı riskler, altın piyasasında hareketliliği beraberinde getirdi. Haftanın üçüncü işlem gününde yatırımcıların odağında gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yer alıyor. Peki 10 Haziran 2026 Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel rakamlar...
GRAM ALTIN FİYATI
6.200,5180
6.201,3780
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.176,50
4.177,44
ÇEYREK ALTIN FİYATI
9.923,2800
10.141,4900
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
39.691,7000
40.441,4300
TAM ALTIN FİYATI
40.578,00
41.103,00
YARIM ALTIN FİYATI
19.777,25
20.275,41
ZİYNET ALTINI FİYATI
39.678,49
40.426,81
ATA ALTIN FİYATI
42.642,60
43.717,18
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.404,37
4.592,58
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
5.676,35
5.961,46
GREMSE ALTIN FİYATI
101.087,00
102.679,00