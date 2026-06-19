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        Haberler Bilgi Gündem 12. YARGI PAKETİ MADDELERİ: TBMM'ye geliyor! 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? 12. Yargı paketi af çıkacak mı?

        12. YARGI PAKETİ MADDELERİ: TBMM'ye geliyor! 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? 12. Yargı paketi af çıkacak mı?

        12. Yargı Paketi ile ilgili son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda hazırlanan düzenlemenin gelecek hafta TBMM Başkanlığına sunulması beklenirken, paketin içeriği ve Meclis takvimi merak ediliyor. Adalet Bakanı'nın yaptığı son açıklamalar sonrası gözler, 12. Yargı Paketi maddeleri, infaz düzenlemesi ve af iddialarına çevrildi. İşte 12. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 12:48 Güncelleme:
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        12. Yargı Paketi son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yargı sistemine yönelik önemli değişiklikler içermesi beklenen düzenlemenin gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağı belirtilirken, pakette hangi düzenlemelerin yer alacağı araştırılıyor. Özellikle "12. Yargı Paketi'nde af var mı?", "İnfaz düzenlemesi çıkacak mı?" ve "12. Yargı Paketi ne zaman Meclis'e gelecek?" soruları, gündemin en çok aranan başlıkları arasında yer alıyor. İşte detaylar...

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        12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

        AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin çalışmalarını tamamladı.

        Gelecek hafta TBMM Başkanlığına sunulması beklenen kanun teklifiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 4. Yargı Reformu Strateji Belgesindeki hedef ve faaliyetlere yönelik düzenlemelere gidilecek.

        Teklifle yargılamaların hızlandırılması, usul ekonomisinin sağlanması ve makul sürede yargılanma hakkının daha etkin biçimde temini amacıyla Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda yapılacak değişikliğe göre hukuk yargılamalarında duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olamayacak. İşin niteliği gereği bilirkişi incelemesinin uzaması veya istinabe yoluyla tahkikat işlemlerinin yürütülmesi gibi zorunlu hallerde hakim gerekçesini belirterek daha uzun süre belirleyebilecek.

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        Yargıda, bilişim teknolojilerinin sağladığı faydalardan daha fazla yararlanılması amacıyla e-Duruşma sisteminin kapsamı genişletilecek, ön inceleme duruşmaları da e-Duruşma ile yapılacak.

        Türk Ceza Kanunu'ndaki değişiklikle ise haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşmak müstakil suç olarak düzenlenecek ve hapis cezası verilecek. Yeni suç ihdası dolayısıyla hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar ve bu hesapları dolandırıcılıkta kullanılanlar "nitelikli dolandırıcılık" yerine yeni suç kapsamında cezalandırılacak.

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        Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması amacıyla bölge adliye mahkemelerinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla verdiği kararlar hariç olmak üzere, ilk derece mahkemelerinin sadece görevsiz veya yetkisiz olduğu gerekçesiyle Yargıtay'ın bozma kararı veremeyeceğine yönelik düzenleme yapılacak.

        Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda, hukuki boşlukların doldurulması amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılacak.

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        12. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

        Taslak çalışmalara ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgilere göre 12. Yargı Paketi'nin temel amacı hukuk yargılamalarını hızlandırmak ve yargı sisteminin işleyişini daha etkin hale getirmek olarak öne çıkıyor.

        Öne çıkan başlıklardan bazıları şunlar:

        Hukuk yargılamalarının hızlandırılması

        Arabuluculuk uygulamalarının genişletilmesi

        Bazı noterlik işlemlerine ilişkin düzenlemeler

        Tebligat süreçlerinin iyileştirilmesi

        TCK'nın bazı maddelerinde değişiklikler

        İBAN üzerinden işlenen bazı suçlara ilişkin düzenlemeler

        Çocuklara yönelik adli süreçlerde yeni uygulamalar

        Temyiz ve istinaf süreçlerinde sadeleştirme çalışmaları

        Paketin TBMM'ye sunulmasının ardından maddelerin netleşmesi bekleniyor.

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        12. YARGI PAKETİ'NDE AF VAR MI?

        Kamuoyunda en çok merak edilen konuların başında genel af geliyor. Ancak Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamalarda 12. Yargı Paketi içerisinde genel af düzenlemesinin yer almadığını net şekilde ifade etti.

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