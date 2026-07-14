15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için bekleyiş sürüyor. Resmi tatil kapsamında birçok kamu kurumu gibi noterler de hizmet vermiyor. Araç alım satımı, vekaletname düzenleme, ihtarname ve diğer noter işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlar, işlemlerini resmi tatil sonrasına planlıyor. Peki, 15 Temmuz'da noterler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Çarşamba Resmi tatilde noterler çalışıyor mu? İşte ayrıntılar...