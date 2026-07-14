15 Temmuz'da noterler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Çarşamba noterler çalışıyor mu?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla noterlerin çalışma durumu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatil nedeniyle araç alım satımı, vekalet işlemleri ve diğer noter hizmetlerini yaptıracak olanlar noterlerin açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Türkiye'de 15 Temmuz, resmi tatil kapsamında değerlendirildiği için kamu kurumlarıyla birlikte noterler de hizmet vermiyor. Bu nedenle noterlerde işlem yapmak isteyenler mesai düzenini öğrenmesi önem taşıyor. Resmi tatilin ardından noterler normal çalışma düzenine geri dönecek. Peki, 15 Temmuz'da noterler açık mı, kapalı mı, resmi tatilde noterler çalışıyor mu? İşte 15 Temmuz 2026 resmi tatilinde noterlerin çalışma saatlerine ilişkin merak edilen detaylar...
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için bekleyiş sürüyor. Resmi tatil kapsamında birçok kamu kurumu gibi noterler de hizmet vermiyor. Araç alım satımı, vekaletname düzenleme, ihtarname ve diğer noter işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlar, işlemlerini resmi tatil sonrasına planlıyor. Peki, 15 Temmuz'da noterler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Çarşamba Resmi tatilde noterler çalışıyor mu? İşte ayrıntılar...
15 TEMMUZ'DA NOTERLER AÇIK MI?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle Türkiye genelindeki noterler kapalı olacak.
Noterlerde resmi tatil boyunca araç satış işlemleri, vekaletname düzenleme, sözleşme onayları ve diğer noterlik hizmetleri gerçekleştirilemeyecek.
15 TEMMUZ'DA NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?
Resmi tatillerde noterler normal çalışma düzeninde hizmet vermiyor.
Bu nedenle 15 Temmuz'da noterlerde işlem yapılamayacak. Acil noter işlemleri için vatandaşların resmi tatilin sona ermesini beklemesi gerekiyor.
NOTERLER NE ZAMAN AÇILACAK?
15 Temmuz resmi tatilinin ardından noterler, 16 Temmuz Perşembe günü normal mesai saatlerinde yeniden hizmet vermeye başlayacak.
Vatandaşlar, vekalet, araç alım satımı, gayrimenkul işlemleri ve diğer noterlik hizmetlerini bu tarihten itibaren gerçekleştirebilecek.