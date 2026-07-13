15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ? 15 Temmuz Çarşamba günü devlet daireleri açık mı? 15 Temmuz'da kamu kurumları, hastaneler, bankalar kapalı mı?
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü öncesinde resmi tatil uygulamasına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar, kamu kurumlarının yanı sıra bankalar, hastaneler ve okulların 15 Temmuz'da hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor. Çalışma ve eğitim planını bu tarihe göre düzenlemek isteyenler, "15 Temmuz resmi tatil mi?" ve "Hangi kurumlar açık olacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, 15 Temmuz'da kamu kurumları, bankalar, hastaneler ve okullar açık mı, kapalı mı? İşte merak edilen ayrıntılar...
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü yaklaşırken, resmî tatil kapsamında hangi kurumların hizmet vereceği araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü kamu kurumlarının, bankaların, hastanelerin ve diğer resmî kuruluşların çalışma durumunu merak ediyor. Peki, 15 Temmuz’da hangi kurumlar açık olacak, hangileri hizmet vermeyecek? İşte resmî tatil uygulamasına dair bilinmesi gerekenler...
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, yasal düzenleme kapsamında ülke genelinde tam gün resmi tatil olarak uygulanıyor.
Bu nedenle 15 Temmuz’da kamu kurum ve kuruluşlarında mesai yapılmayacak, resmi işlemler ise tatilin ardından devam edecek.
15 TEMMUZ GÜNÜ BANKALAR, HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI?
15 Temmuz’un resmi tatil kapsamında bulunması nedeniyle banka şubeleri gün boyunca hizmet vermeyecek.
Sağlık alanında ise acil servisler kesintisiz çalışmayı sürdürecek. Buna karşılık hastanelerdeki poliklinikler, aile sağlığı merkezleri ve randevulu muayene birimleri tatil dolayısıyla kapalı olacak.