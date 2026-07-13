15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ? 15 Temmuz Çarşamba günü devlet daireleri açık mı? 15 Temmuz'da kamu kurumları, hastaneler, bankalar kapalı mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü yaklaşırken, resmî tatil kapsamında hangi kurumların hizmet vereceği araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü kamu kurumlarının, bankaların, hastanelerin ve diğer resmî kuruluşların çalışma durumunu merak ediyor. Peki, 15 Temmuz’da hangi kurumlar açık olacak, hangileri hizmet vermeyecek? İşte resmî tatil uygulamasına dair bilinmesi gerekenler...