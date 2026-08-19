18 AĞUSTOS 2026 REYTİNG SONUÇLARI | Fenerbahçe - Lyon maçı, Var Mısın Yok Musun, MasterChef Türkiye… Total, AB ve ABC1’de dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dün televizyon ekranlarından birbirinden farklı zevklere hitap eden diziler, fimler ve yarışmaların yanı sıra maçlar ve haber bültenleri yayınlandı. TRT 1'de Fenerbahçe – Lyon maçı heyecanı yaşanırken, ATV'de Var Mısın Yok Musun ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ise dünün reyting sonuçları araştırmasına çıktı. Peki; dünün reyting birincisi hangi yapım oldu, Total, AB ve ABC1 sıralaması nasıl? İşte, 18 Ağustos 2026 reyting sonuçları ile dünün en çok izlenen yapımı...
Reyting sonuçları 18 Ağustos 2026 Salı listesi sabahın ilk ışıklarıyla beraber araştırılmaya başlandı. Dün TRT 1’de UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Turu Fenerbahçe - Lyon maçı futbolseverlerle buluştu. Show TV’de Muhtemel Aşk dizisinin tekrar bölümü yayınlanırken, ATV’de Var Mısın Yok Musun ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmalarında heyecan tüm hızıyla devam etti. Kanal D’de Sıcak Büfe, Star TV’de Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ve Now TV’de Şimdi Yandık filmleri ekranlara geldi. Peki, 18 Ağustos 2026 Salı günü Total, AB ve ABC1’de dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte detaylar…
18 AĞUSTOS 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
18 Ağustos 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total reyting sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.
18 AĞUSTOS 2026 SALI ABC1 REYTİNG SIRALAMASI