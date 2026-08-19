Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi 18 AĞUSTOS 2026 REYTİNG SONUÇLARI | Fenerbahçe - Lyon maçı, Var Mısın Yok Musun, MasterChef Türkiye… Total, AB ve ABC1’de dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        18 AĞUSTOS 2026 REYTİNG SONUÇLARI | Fenerbahçe - Lyon maçı, Var Mısın Yok Musun, MasterChef Türkiye… Total, AB ve ABC1’de dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dün televizyon ekranlarından birbirinden farklı zevklere hitap eden diziler, fimler ve yarışmaların yanı sıra maçlar ve haber bültenleri yayınlandı. TRT 1'de Fenerbahçe – Lyon maçı heyecanı yaşanırken, ATV'de Var Mısın Yok Musun ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ise dünün reyting sonuçları araştırmasına çıktı. Peki; dünün reyting birincisi hangi yapım oldu, Total, AB ve ABC1 sıralaması nasıl? İşte, 18 Ağustos 2026 reyting sonuçları ile dünün en çok izlenen yapımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 07:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Reyting sonuçları 18 Ağustos 2026 Salı listesi sabahın ilk ışıklarıyla beraber araştırılmaya başlandı. Dün TRT 1’de UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Turu Fenerbahçe - Lyon maçı futbolseverlerle buluştu. Show TV’de Muhtemel Aşk dizisinin tekrar bölümü yayınlanırken, ATV’de Var Mısın Yok Musun ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmalarında heyecan tüm hızıyla devam etti. Kanal D’de Sıcak Büfe, Star TV’de Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ve Now TV’de Şimdi Yandık filmleri ekranlara geldi. Peki, 18 Ağustos 2026 Salı günü Total, AB ve ABC1’de dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte detaylar…

        2

        18 AĞUSTOS 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        18 Ağustos 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total reyting sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

        3

        18 AĞUSTOS 2026 SALI ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        4

        18 AĞUSTOS 2026 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        18 AĞUSTOS 2026 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        ÖNERİLEN VİDEO
        #19 Ağustos 2026 reyting sonuçları
        #dünün reyting birincisi
        #reyting sıralaması
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        İşveren avukatı arabulucu olamaz
        İşveren avukatı arabulucu olamaz
        F.Bahçe turu Fransa'ya bıraktı!
        F.Bahçe turu Fransa'ya bıraktı!
        Yeni Parti milletvekili bıçaklandı
        Yeni Parti milletvekili bıçaklandı
        "Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz!"
        "Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz!"
        Emniyetin bahçesine hava aracı düştü
        Emniyetin bahçesine hava aracı düştü
        Türkiye'den İsrail'e 'İdlib' tepkisi
        Türkiye'den İsrail'e 'İdlib' tepkisi
        İran, Hürmüz konusunda şartlarını açıkladı
        İran, Hürmüz konusunda şartlarını açıkladı
        Trump: ABD, İran'la aktif görüşme içinde değil
        Trump: ABD, İran'la aktif görüşme içinde değil
        Batrakov'dan Galatasaray sözleri!
        Batrakov'dan Galatasaray sözleri!
        Mavi Vatan'a Milli Park Kalkanı: Türkiye tarihinde ilk kez Deniz Milli Parkı ilan edildi
        Mavi Vatan'a Milli Park Kalkanı: Türkiye tarihinde ilk kez Deniz Milli Parkı ilan edildi
        Ahmet Denizolgun için fethi kabir kararı
        Ahmet Denizolgun için fethi kabir kararı
        Yeniden Noa Lang!
        Yeniden Noa Lang!
        Muhittin Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı
        Muhittin Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı
        Babası sudan çıkardı, kalbi yeniden çalıştı
        Babası sudan çıkardı, kalbi yeniden çalıştı
        Kaza anı kamerada! Korkunç
        Kaza anı kamerada! Korkunç
        Transferde David sürprizi!
        Transferde David sürprizi!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"
        "3,5 yıldır kimse sokağa çıkmadı"
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt