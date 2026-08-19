18 AĞUSTOS 2026 REYTİNG SONUÇLARI | Fenerbahçe - Lyon maçı, Var Mısın Yok Musun, MasterChef Türkiye… Total, AB ve ABC1’de dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları 18 Ağustos 2026 Salı listesi sabahın ilk ışıklarıyla beraber araştırılmaya başlandı. Dün TRT 1’de UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Turu Fenerbahçe - Lyon maçı futbolseverlerle buluştu. Show TV’de Muhtemel Aşk dizisinin tekrar bölümü yayınlanırken, ATV’de Var Mısın Yok Musun ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmalarında heyecan tüm hızıyla devam etti. Kanal D’de Sıcak Büfe, Star TV’de Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ve Now TV’de Şimdi Yandık filmleri ekranlara geldi. Peki, 18 Ağustos 2026 Salı günü Total, AB ve ABC1’de dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte detaylar…