2026-2027 MEB Takvimi: Okulların açılış tarihi, ara tatiller ve sömestr tatili ne zaman?
2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimi, milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenin gündemindeki yerini aldı. Yaz tatilinin ardından okulların hangi tarihte açılacağı, birinci ve ikinci dönem ara tatilleri ile yarıyıl tatilinin ne zaman yapılacağı merak edilirken, gözler MEB'den gelen resmi açıklamaya çevrildi. "2026-2027 MEB takvimi açıklandı mı?" ve "Okullar ne zaman açılacak?" soruları eğitim camiasında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte güncel 2026-2027 MEB Takvimi...
Yeni eğitim öğretim yılına hazırlıklar sürerken, 2026-2027 MEB çalışma takvimi öğrenciler, veliler ve eğitim çalışanları tarafından yakından takip ediliyor. Okulların açılış tarihi, ara tatil dönemleri, sömestr tatili ve eğitim yılının sona ereceği gün, planlamalarını şimdiden yapmak isteyen milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi takvimle birlikte tüm tarihler netlik kazandı. İşte bilgiler...
2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı içerisinde okullar 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Yeni eğitim döneminde okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİL TARİHLERİ
2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.