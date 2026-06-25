Yeni eğitim öğretim yılına hazırlıklar sürerken, 2026-2027 MEB çalışma takvimi öğrenciler, veliler ve eğitim çalışanları tarafından yakından takip ediliyor. Okulların açılış tarihi, ara tatil dönemleri, sömestr tatili ve eğitim yılının sona ereceği gün, planlamalarını şimdiden yapmak isteyen milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi takvimle birlikte tüm tarihler netlik kazandı. İşte bilgiler...