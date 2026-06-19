2026 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN? Muharrem ayının 10. günü ne zaman denk geliyor? Aşure Günü ne zaman?
2026 Aşure Günü için geri sayım başladı! Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. gününe denk gelen bu anlamlı gün, 2026 yılında haziran ayının son günlerinde idrak edilecek. İslam dünyasında birlik, paylaşma ve bereketin simgesi olarak kabul edilen Aşure Günü'nde, pek çok kişi aşure hazırlayarak komşularıyla ve sevdikleriyle paylaşmayı sürdürüyor. Aynı zamanda bu özel gün, tarih boyunca önemli olayların yaşandığı gün olarak da biliniyor. Peki, Aşure Günü tam olarak hangi tarihe denk geliyor? İşte detaylar…
2026 Aşure Günü yaklaşırken heyecan da artıyor! Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. gününe denk gelen bu anlamlı gün, 2026 yılında haziran ayının sonlarına doğru idrak edilecek. Paylaşmanın, dayanışmanın ve bereketin simgesi olarak kabul edilen Aşure Günü’nde, birçok kişi geleneksel aşureyi hazırlayıp sevdikleriyle ve komşularıyla paylaşmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra, bu özel gün tarihsel açıdan da önemli olaylarla ilişkilendiriliyor. Peki, 2026 Aşure Günü hangi tarihe denk geliyor? Tüm detaylar haberimizde…
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Muharrem ayının 10. günü olarak idrak edilen Aşure Günü, 2026 yılında 25 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan bu mübarek günde, paylaşma ve dayanışma geleneği ön plana çıkarken, birçok kişi aşure hazırlayarak komşularıyla ve sevdikleriyle ikramda bulunuyor. Aynı zamanda Aşure Günü, tarih boyunca yaşanan önemli olayların hatırlandığı ve manevi anlamın yoğun şekilde hissedildiği özel günler arasında yer alıyor.
AŞÜRE GÜNÜNÜN MANEVİ ÖNEMİ
Sevgili Peygamberimiz (sav) buyuruyor ki:
“Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.” (Müslim, “Sıyâm”, 202)
“Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım.” (Tirmizî, “Savm”, 48)
Hz. Âişe (r.anhâ), İslâm öncesinde Mekke halkının Aşure günü oruç tuttuğunu, Peygamber Efendimizin de bu geleneği sürdürdüğünü bildirmektedir. Allah Resûlü (sav), Medine’ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmaya devam etmiş; müminlere ise Aşure gününe bir gün öncesini veya sonrasını ekleyerek oruç tutmalarını tavsiye etmiştir. (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)
Aşure’nin içinde yer aldığı Muharrem ayı, aynı zamanda İslâm tarihinin en hüzünlü hadiselerinden biri olan Kerbelâ faciasını da barındırır. Hz. Peygamber’in (sav) torunu Hz. Hüseyin (ra) ve çoğu Ehl-i Beyt mensubu 70’ten fazla kişi, Kerbelâ’da zulümle şehit edilmiştir. Hz. Hüseyin ve beraberindekiler, haksızlığa karşı sergiledikleri onurlu duruş ve fedakârlıklarıyla müminlerin gönlünde müstesna bir yer edinmiş; onlara bu zulmü reva görenler ise insanlığın ortak vicdanında mahkûm edilmiştir.
Aşure; paylaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin en güzel sembollerinden biridir. Bolluk ve bereketin ifadesi olan bu gelenek, farklılıkların bir araya gelerek uyum içinde bir bütün oluşturmasını temsil eder. Asırlardır süregelen bu kültürle milletimiz; farklı tatları aynı kazanda buluşturup aşure yaparken, aslında birlikte yaşamanın, kardeşliğin ve muhabbetin en anlamlı örneklerinden birini yaşatmaya devam etmektedir.