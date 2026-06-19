2026 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN? Muharrem ayının 10. günü ne zaman denk geliyor? Aşure Günü ne zaman?

AŞÜRE GÜNÜNÜN MANEVİ ÖNEMİ

Sevgili Peygamberimiz (sav) buyuruyor ki:

“Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.” (Müslim, “Sıyâm”, 202)

“Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım.” (Tirmizî, “Savm”, 48)

Hz. Âişe (r.anhâ), İslâm öncesinde Mekke halkının Aşure günü oruç tuttuğunu, Peygamber Efendimizin de bu geleneği sürdürdüğünü bildirmektedir. Allah Resûlü (sav), Medine’ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmaya devam etmiş; müminlere ise Aşure gününe bir gün öncesini veya sonrasını ekleyerek oruç tutmalarını tavsiye etmiştir. (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)

Aşure’nin içinde yer aldığı Muharrem ayı, aynı zamanda İslâm tarihinin en hüzünlü hadiselerinden biri olan Kerbelâ faciasını da barındırır. Hz. Peygamber’in (sav) torunu Hz. Hüseyin (ra) ve çoğu Ehl-i Beyt mensubu 70’ten fazla kişi, Kerbelâ’da zulümle şehit edilmiştir. Hz. Hüseyin ve beraberindekiler, haksızlığa karşı sergiledikleri onurlu duruş ve fedakârlıklarıyla müminlerin gönlünde müstesna bir yer edinmiş; onlara bu zulmü reva görenler ise insanlığın ortak vicdanında mahkûm edilmiştir.

Aşure; paylaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin en güzel sembollerinden biridir. Bolluk ve bereketin ifadesi olan bu gelenek, farklılıkların bir araya gelerek uyum içinde bir bütün oluşturmasını temsil eder. Asırlardır süregelen bu kültürle milletimiz; farklı tatları aynı kazanda buluşturup aşure yaparken, aslında birlikte yaşamanın, kardeşliğin ve muhabbetin en anlamlı örneklerinden birini yaşatmaya devam etmektedir.