2026 FIFA Dünya Kupası başlıyor. Amerika kıtasında düzenlenecek organizasyon, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. İlk kez üç ülkenin birlikte ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası, aynı zamanda 48 takımlı yeni formatıyla da tarihe geçecek. Turnuva boyunca toplam 104 maç oynanacak ve final karşılaşması 19 Temmuz'da yapılacak. Peki, Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak, hangi kanalda? İşte detaylar...