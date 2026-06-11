2026 Dünya Kupası maç takvimi! Dünya Kupası maçları hangi kanalda?
Futbol dünyasının dört gözle beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sona erdi. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek dev organizasyon başlıyor. Tarihte ilk kez 48 takımın mücadele edeceği turnuva, 104 karşılaşmaya sahne olacak. Türkiye A Milli Futbol Takımı ise tam 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası heyecanını yeniden yaşayacak. Ay-yıldızlılar, 2002 Dünya Kupası'ndaki tarihi başarısının ardından ilk kez organizasyonda boy gösterecek. Peki, Dünya Kupası maçları ne zaman, hangi kanalda? İşte 2026 Dünya Kupası maç takvimi ile A Milli Takım fikstürü...
2026 FIFA Dünya Kupası başlıyor. Amerika kıtasında düzenlenecek organizasyon, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. İlk kez üç ülkenin birlikte ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası, aynı zamanda 48 takımlı yeni formatıyla da tarihe geçecek. Turnuva boyunca toplam 104 maç oynanacak ve final karşılaşması 19 Temmuz'da yapılacak. Peki, Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak, hangi kanalda? İşte detaylar...
DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçı 11 Haziran 2026 tarihinde oynanacak. Turnuva yaklaşık bir ay sürecek ve final karşılaşması 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Organizasyon boyunca grup aşaması, son 32 turu, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final maçları oynanacak.
DÜNYA KUPASI MAÇLARI NEREDE OYNANACAK?
2026 FIFA Dünya Kupası, organizasyonun 23’üncü turnuvası olarak Kuzey Amerika’da futbolseverlerle buluşacak. Büyük turnuvaya Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ortaklaşa ev sahipliği yapacak. Bu organizasyonla birlikte Dünya Kupası tarihinde ilk kez üç farklı ülke aynı anda turnuvayı birlikte düzenleme görevini üstlenmiş olacak.
TÜRKİYE DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI
14 Haziran Pazar 07:00 Türkiye - Avustralya
20 Haziran Cumartesi 06:00 Türkiye - Paraguay
26 Haziran Cuma 05:00 Türkiye - ABD
DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI
Turnuvada grup aşaması 11 Haziran ile 27 Haziran 2026 tarihleri arasında oynanacak. Grup maçlarının ardından eleme turları başlayacak ve takımlar tek maç eleme sistemiyle yoluna devam edecek.
Son 32 Turu: 28 Haziran – 3 Temmuz 2026
Son 16 Turu: 4 – 7 Temmuz 2026
Çeyrek Finaller: 9 – 11 Temmuz 2026
Yarı Finaller: 14 – 15 Temmuz 2026
Üçüncülük Maçı: 18 Temmuz 2026
Final: 19 Temmuz 2026 (New York / New Jersey)
2026 FIFA DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ
11 Haziran Perşembe:
A Grubu: Meksika - Güney Afrika, Mexico City Stadı, TSİ 22.00
12 Haziran Cuma:
A Grubu: Güney Kore - Çekya, Guadalajara Stadı, TSİ 05.00
B Grubu: Kanada - Bosna-Hersek, Toronto Stadı, TSİ 22.00
13 Haziran Cumartesi:
D Grubu: ABD - Paraguay, Los Angeles Stadı, TSİ 04.00
B Grubu: Katar - İsviçre, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 22.00
14 Haziran Pazar:
C Grubu: Brezilya - Fas, New York New Jersey Stadı, TSİ 01.00
Haiti - İskoçya, Boston Stadı, TSİ 04.00
D Grubu: Avustralya - Türkiye, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 07.00
E Grubu: Almanya - Curaçao, Houston Stadı, TSİ 20.00
F Grubu: Hollanda - Japonya, Dallas Stadı, TSİ 23.00
15 Haziran Pazartesi:
E Grubu: Fildişi Sahili - Ekvador, Philadelphia Stadı, TSİ 02.00
F Grubu: İsveç - Tunus, Monterrey Stadı, TSİ 05.00
H Grubu: İspanya - Yeşil Burun Adaları, Atlanta Stadı, TSİ 19.00
G Grubu: Belçika - Mısır, Seattle Stadı, TSİ 22.00
16 Haziran Salı:
H Grubu: Suudi Arabistan - Uruguay, Miami Stadı, TSİ 01.00
G Grubu: İran - Yeni Zelanda, Los Angeles Stadı, TSİ 04.00
I Grubu: Fransa - Senegal, New York New Jersey Stadı, TSİ 22.00
17 Haziran Çarşamba:
I Grubu: Irak - Norveç, Boston Stadı, TSİ 01.00
J Grubu: Arjantin - Cezayir, Kansas City Stadı, TSİ 04.00
Avusturya - Ürdün, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 07.00
K Grubu: Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Houston Stadı, TSİ 20.00
L Grubu: İngiltere - Hırvatistan, Dallas Stadı, TSİ 23.00
18 Haziran Perşembe:
L Grubu: Gana - Panama, Toronto Stadı, TSİ 02.00
K Grubu: Özbekistan - Kolombiya, Mexico City Stadı, TSİ 05.00
A Grubu: Çekya - Güney Afrika Cumhuriyeti, Atlanta Stadı, TSİ 19.00
B Grubu: İsviçre - Bosna-Hersek, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00
19 Haziran Cuma:
B Grubu: Kanada - Katar, BC Place Vancouver, TSİ 01.00
A Grubu: Meksika - Güney Kore, Guadalajara Stadı, TSİ 04.00
D Grubu: ABD - Avustralya, Seattle Stadı, TSİ 22.00
20 Haziran Cumartesi:
C Grubu: İskoçya - Fas, Boston Stadı, TSİ 01.00
Brezilya - Haiti, Philadelphia Stadı, 03.30
D Grubu: Türkiye - Paraguay, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 06.00
F Grubu: Hollanda - İsveç, Houston Stadı, TSİ 20.00
E Grubu: Almanya - Fildişi Sahili, Toronto Stadı, TSİ 23.00
21 Haziran Pazar:
E Grubu: Ekvador - Curaçao, Kansas City Stadı, TSİ 03.00
F Grubu: Tunus - Japonya, Monterrey Stadı, TSİ 07.00
H Grubu: İspanya - Suudi Arabistan, Atlanta Stadı, TSİ 19.00
G Grubu: Belçika - İran, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00
22 Haziran Pazartesi:
H Grubu: Uruguay - Yeşil Burun Adaları, Miami Stadı, TSİ 01.00
G Grubu: Yeni Zelanda - Mısır, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 04.00
J Grubu: Arjantin - Avusturya, Dallas Stadı, TSİ 20.00
23 Haziran Salı:
I Grubu: Fransa - Irak, Philadelphia Stadı, TSİ 00.00
Norveç - Senegal, New York New Jersey Stadı, TSİ 03.00
J Grubu: Ürdün - Cezayir, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 06.00
K Grubu: Portekiz - Özbekistan, Houston Stadı, TSİ 20.00
L Grubu: İngiltere - Gana, Boston Stadı, TSİ 23.00
24 Haziran Çarşamba:
L Grubu: Panama - Hırvatistan, Toronto Stadı, TSİ 02.00
K Grubu: Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Guadalajara Stadı, TSİ 05.00
B Grubu: İsviçre - Kanada, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 22.00
Bosna-Hersek - Katar, Seattle Stadı, TSİ 22.00
25 Haziran Perşembe:
C Grubu: İskoçya - Brezilya, Miami Stadı, TSİ 01.00
Fas - Haiti, Atlanta Stadı, TSİ 01.00
A Grubu: Çekya - Meksika, Mexico City Stadı, TSİ 04.00
Güney Afrika Cumhuriyeti - Güney Kore, Monterrey Stadı, TSİ 04.00
E Grubu: Curaçao - Fildişi Sahili, Philadelphia Stadı, TSİ 23.00
Ekvador - Almanya, New York New Jersey Stadı, TSİ 23.00
26 Haziran Cuma:
F Grubu: Japonya - İsveç, Dallas Stadı, TSİ 02.00
Tunus - Hollanda, Kansas City Stadı, TSİ 02.00
D Grubu: Türkiye - ABD, Los Angeles Stadı, TSİ 05.00
Paraguay - Avustralya, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 05.00
I Grubu: Norveç - Fransa, Boston Stadı, TSİ 22.00