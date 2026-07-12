2026 KPSS MERKEZİ ATAMA TARİHİ | KPSS merkezi atama ne zaman yapılacak, kadro ve kontenjanlar açıklandı mı? Merkezi atama sorgulama ekranı

Yaya geçidinde "2.63 promille" öldürdü! Şaşırtan savunma!

Adana'da, yaya geçidinde 23 yaşındaki Ümmü Elsun'a çarparak ölümüne neden olduktan sonra kaçan ve seyir halindeyken yakalanan minibüs şoförü 45 yaşındaki Mehmet L.'nin, 2.63 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Emniyette "Korktuğum için kaçtım" dediği öne sürülen şüphelinin, sağlık kontrolüne götürül... Daha Fazla Göster Adana'da, yaya geçidinde 23 yaşındaki Ümmü Elsun'a çarparak ölümüne neden olduktan sonra kaçan ve seyir halindeyken yakalanan minibüs şoförü 45 yaşındaki Mehmet L.'nin, 2.63 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Emniyette "Korktuğum için kaçtım" dediği öne sürülen şüphelinin, sağlık kontrolüne götürülürken ise "Kaçmadım, alkollü değildim" savunması yapması dikkat çekti. (İHA) Daha Az Göster