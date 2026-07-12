2026 KPSS MERKEZİ ATAMA TARİHİ | KPSS merkezi atama ne zaman yapılacak, kadro ve kontenjanlar açıklandı mı? Merkezi atama sorgulama ekranı
KPSS merkezi atama süreciyle ilgili gelişmeler adaylar tarafından yakından takip edilirken, kadro ve kontenjan detaylarına yönelik beklenti her geçen gün artıyor. Gözler resmi açıklamalara çevrilmiş durumda; adaylar tercih takvimi ve yerleştirme sürecine dair net bilgilerin duyurulmasını bekliyor. Peki, KPSS merkezi atama ne zaman yapılacak, kadro ve kontenjanlar açıklandı mı? Ayrıntılar haberimizde.
KPSS merkezi atama süreciyle ilgili gelişmeler adaylar tarafından yakından takip edilirken, kadro ve kontenjan detaylarına yönelik beklenti her geçen gün artıyor. Gözler resmi açıklamalara çevrilmiş durumda; adaylar tercih takvimi ve yerleştirme sürecine dair net bilgilerin duyurulmasını bekliyor. Peki, KPSS merkezi atama ne zaman yapılacak, kadro ve kontenjanlar açıklandı mı? Ayrıntılar haberimizde.
2026 KPSS MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN?
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” kapsamında, yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından gerçekleştirilecektir.
KPSS MERKEZİ ATAMA SON BAŞVURU TARİHİ
Adaylar, tercih işlemlerini 16 Temmuz 2026 tarihine kadar ÖSYM’nin belirlediği sistem üzerinden tamamlayabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak başvuruların geçerli sayılmayacağı belirtilirken, adayların işlemlerini son güne bırakmamaları önem taşıyor.