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        Haberler Bilgi Gündem 2026 LGS tarihi ve saati: LGS ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak?

        LGS tarihi ve saati 2026: LGS ne zaman, saat kaçta?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına sayılı saatler kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla 2026 LGS sınav tarihinin değiştirildiği duyuruldu. Daha önce 14 Haziran Pazar günü yapılması planlanan sınav bir gün öne çekildi. Kararın, Türkiye'nin Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynayacağı maç nedeniyle alındığı açıklandı. Sınavın oturum saatlerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Peki, LGS ne zaman, saat kaçta? İşte 2026 LGS sınav tarihi, saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 01:49 Güncelleme:
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        8. sınıf öğrencilerinin liselere geçiş sürecinde büyük önem taşıyan LGS için geri sayım sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı, sınav takviminde önemli bir değişikliğe giderek sınav tarihini güncelledi. Yapılan açıklamaya göre LGS, daha önce ilan edilen tarihten bir gün önce gerçekleştirilecek. Öğrenciler ve veliler sınavın LGS'nin saat kaçta başlayacağını ve oturum sürelerini gündemine aldı. Peki LGS ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek? İşte detaylar...

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        2026 LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel takvime göre 2026 LGS, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

        Birinci Oturum (Sözel Bölüm): Saat 09.30

        İkinci Oturum (Sayısal Bölüm): Saat 11.30

        3

        LGS ERTELENDİ Mİ?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre LGS ileri bir tarihe ertelenmedi ancak sınav günü değiştirildi. Daha önce 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılması planlanan merkezi sınav, bir gün öne alınarak 13 Haziran 2026 Cumartesi gününe çekildi. Kararın, Türkiye'nin Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynayacağı maç sonrası oluşabilecek yoğunluk ve kutlama etkinliklerinin öğrencilerin sınav sürecini etkilememesi amacıyla alındığı belirtildi.

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        LGS'DE HANGİ DERSLERDEN SORU ÇIKACAK?

        Birinci oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden sorular yöneltilecek. İkinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yer alacak. Sınav iki oturum halinde uygulanacak.

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        LGS SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA OLACAK?

        LGS’nin sözel alandan oluşan birinci oturumunda 50 soru yer alacak ve adaylara 75 dakika süre verilecek.

        Sayısal alandan oluşan ikinci oturumda ise 40 soru sorulacak olup sınav süresi 80 dakika olacak.

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