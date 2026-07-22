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        Haberler Bilgi Gündem 2026 LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 LGS tercihleri son gün ne zaman?

        2026 LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 LGS tercihleri son gün ne zaman?

        LGS tercih sürecini tamamlayan öğrenciler ve veliler, gözlerini yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre tercih işlemleri temmuz ayı içinde sona ererken, sonuçların ilan edileceği gün yaklaştıkça heyecan da artıyor. Tercih listesini oluşturan adaylar, hangi liseye yerleşeceklerini öğrenmek için resmi duyuruları yakından takip ederken, süreçle ilgili en çok merak edilen başlıklar arasında sonuçların açıklanıp açıklanmadığı ve tercihlerin son günü öne çıkıyor. Peki, 2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 LGS tercihleri son gün ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 10:47 Güncelleme:
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        1

        LGS tercih sürecini tamamlayan öğrenciler ve veliler, gözlerini yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre tercih işlemleri temmuz ayı içinde sona ererken, sonuçların ilan edileceği gün yaklaştıkça heyecan da artıyor. Tercih listesini oluşturan adaylar, hangi liseye yerleşeceklerini öğrenmek için resmi duyuruları yakından takip ederken, süreçle ilgili en çok merak edilen başlıklar arasında sonuçların açıklanıp açıklanmadığı ve tercihlerin son günü öne çıkıyor. Peki, 2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 LGS tercihleri son gün ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        2026 LGS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR?

        LGS kapsamında tercih işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı ve e-Okul sistemi üzerinden yayımlanan tercih listeleri esas alınarak gerçekleştirilecek. Öğrenciler adına velileri tarafından yapılacak başvurular, 13 Temmuz 2026’da başlayacak ve 27 Temmuz 2026 günü saat 17.00’ye kadar tamamlanabilecek.

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        2026 LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        LGS yerleştirme sonuçlarıyla birlikte liselerde oluşan boş kontenjanlara ilişkin bilgiler, 5 Ağustos tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayımlanacak. Adaylar sonuçlarını aynı gün online olarak görüntüleyebilecek, ardından nakil süreci için tercihlerini güncelleyebilecek.

        E-OKUL LGS 2026 TERCİH EKRANI İÇİN TIKLA

        4

        2026 LGS YERLEŞTİRME VE NAKİL TARİHLERİ

        Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih süreci 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve sonuçlar 10 Ağustos 2026’da ilan edilecek. Ardından başlayacak 2. nakil başvuruları ise 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak, sonuçları da 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Bu süreçte adaylar, oluşan boş kontenjanlara göre yeni tercih yapma fırsatı elde edecek.

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