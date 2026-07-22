2026 LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 LGS tercihleri son gün ne zaman?

LGS tercih sürecini tamamlayan öğrenciler ve veliler, gözlerini yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre tercih işlemleri temmuz ayı içinde sona ererken, sonuçların ilan edileceği gün yaklaştıkça heyecan da artıyor. Tercih listesini oluşturan adaylar, hangi liseye yerleşeceklerini öğrenmek için resmi duyuruları yakından takip ederken, süreçle ilgili en çok merak edilen başlıklar arasında sonuçların açıklanıp açıklanmadığı ve tercihlerin son günü öne çıkıyor. Peki, 2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 LGS tercihleri son gün ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.