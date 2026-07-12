2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TYT - AYT - YDT açıklanma tarihleri belli oldu mu? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?
Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın gözü kulağı sonuç ekranına çevrildi. YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih yaklaşırken, adaylar tercih sürecine yön verecek kritik gün için geri sayıma geçti. Peki, TYT - AYT - YDT açıklanma tarihleri belli oldu mu? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? Ayrıntılar haberimizde.
Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın gözü kulağı sonuç ekranına çevrildi. YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih yaklaşırken, adaylar tercih sürecine yön verecek kritik gün için geri sayıma geçti. Peki, TYT - AYT - YDT açıklanma tarihleri belli oldu mu? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? Ayrıntılar haberimizde.
2026 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yayımladığı 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre, milyonlarca adayın merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü erişime açılacak. Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından puan ve başarı sıralamalarını öğrenerek üniversite tercih sürecine ilişkin planlamalarını yapabilecek.
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için üniversite tercih süreci başlayacak. ÖSYM’nin tercih kılavuzu ve kesin tarihler henüz duyurulmazken, geçmiş yıllardaki uygulamalara göre tercihlerin temmuz sonu ile ağustos başı arasında yapılması öngörülüyor.