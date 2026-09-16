29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil tarihleri takvimi 2026 | 28-29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim'in yarım gün olup olmadığı ve 29 Ekim'in resmi tatil durumu merak ediliyor. 2026 Cumhuriyet Bayramı tatil takviminde 28-29 Ekim'in hangi günlere denk geldiği ve tatilin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi…
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başlarken kamu çalışanları, özel sektör çalışanları ve öğrencilerin gözü tatil takvimine çevrildi. Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl hangi güne denk geldiği, 28 Ekim ve 29 Ekim'in resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? İşte, 2026 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil tarihlerine ilişkin detaylar…
28 EKİM YARIM GÜN MÜ, TATİL SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlıyor. Buna göre 28 Ekim 2026 Çarşamba günü sabah saatlerinde normal çalışma ve eğitim düzeni devam edecek, saat 13.00'ten sonra ise yarım gün resmi tatil uygulanacak.
29 EKİM 2026 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 2026 yılında Perşembe gününe denk geliyor. Cumhuriyet Bayramı'nın kendisi tam gün resmi tatil olarak uygulanacak. Böylece 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra başlayan tatil, 29 Ekim Perşembe günü boyunca devam edecek.
29 EKİM'DE OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
28 Ekim Çarşamba günü eğitim kurumlarında öğle saatine kadar ders ve eğitim faaliyetleri devam edecek. Saat 13.00'ten itibaren başlayan resmi tatil ile birlikte 29 Ekim Perşembe günü okullarda eğitim yapılmayacak. Öğrenciler için 28 Ekim öğleden sonrası ve 29 Ekim tam gün olmak üzere toplam 1,5 günlük resmi tatil söz konusu olacak.
29 EKİM 2026'DA CUMA GÜNÜ İZİN ALINIRSA KAÇ GÜN TATİL OLACAK?
29 Ekim'in Perşembe gününe denk gelmesi nedeniyle 30 Ekim Cuma günü izin kullanan çalışanlar, hafta sonuyla birlikte tatil süresini uzatabilecek. 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra başlayan resmi tatil ile birlikte 29 Ekim Perşembe, 30 Ekim Cuma ve hafta sonu bir araya geldiğinde kesintisiz 4,5 günlük bir süre oluşacak. AA'nın 2026 tatil planlamasına ilişkin haberinde de 30 Ekim için 1 gün izin alınması halinde 4 günlük tatil imkanı bulunduğu belirtildi.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olarak her yıl kutlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimini kabul etti. Bu tarih, her yıl Cumhuriyet Bayramı olarak resmi tören ve etkinliklerle kutlanıyor.