29 EKİM'DE OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

28 Ekim Çarşamba günü eğitim kurumlarında öğle saatine kadar ders ve eğitim faaliyetleri devam edecek. Saat 13.00'ten itibaren başlayan resmi tatil ile birlikte 29 Ekim Perşembe günü okullarda eğitim yapılmayacak. Öğrenciler için 28 Ekim öğleden sonrası ve 29 Ekim tam gün olmak üzere toplam 1,5 günlük resmi tatil söz konusu olacak.