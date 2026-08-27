30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle toplu taşıma düzenlemeleri gündeme geldi. Vatandaşlar bayram günü otobüs, metro, Marmaray ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla belirli raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım uygulanacağı duyuruldu. Buna göre Başkentray, Marmaray ve İZBAN'ın yanı sıra belirlenen bazı metro ve raylı sistem hatlarında vatandaşlar ücretsiz seyahat edebilecek. Peki, 30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi, 30 Ağustos 2026 Pazar günü hangi ulaşım araçları bedava? İşte Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 30 Ağustos'ta ücretsiz olacak toplu taşıma hatları.