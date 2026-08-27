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        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete'de yayımlandı! 30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi, otobüsler, metro, Marmaray ve metrobüs bedava mı?

        Resmi Gazete'de yayımlandı! 30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi, otobüsler, metro, Marmaray ve metrobüs bedava mı?

        30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı gündemi meşgul eden konular arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım uygulanacağı açıklandı. Peki, 30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi, 30 Ağustos 2026 Pazar otobüsler, metro, Marmaray ve metrobüs bedava mı? İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz olacak toplu taşıma hatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 01:45 Güncelleme:
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        1

        30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle toplu taşıma düzenlemeleri gündeme geldi. Vatandaşlar bayram günü otobüs, metro, Marmaray ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla belirli raylı sistem hatlarında ücretsiz ulaşım uygulanacağı duyuruldu. Buna göre Başkentray, Marmaray ve İZBAN'ın yanı sıra belirlenen bazı metro ve raylı sistem hatlarında vatandaşlar ücretsiz seyahat edebilecek. Peki, 30 Ağustos toplu taşıma ücretsiz mi, 30 Ağustos 2026 Pazar günü hangi ulaşım araçları bedava? İşte Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 30 Ağustos'ta ücretsiz olacak toplu taşıma hatları.

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        30 AĞUSTOS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bazı toplu taşıma hizmetlerinde ücretsiz ulaşım uygulanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre belirlenen raylı sistem hatlarından ücretsiz olarak yararlanılabilecek.

        Ücretsiz ulaşım uygulaması 30 Ağustos 2026 Pazar günü geçerli olacak.

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        30 AĞUSTOS'TA HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ?

        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında ücretsiz olacak ulaşım hatları şöyle:

        Başkentray

        Marmaray

        İZBAN

        Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı

        Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı

        Belirtilen hatlarda 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacak.

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        30 AĞUSTOS MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

        30 Ağustos 2026 Pazar günü Marmaray seferleri ücretsiz olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Marmaray'dan ücretsiz olarak yararlanılabilecek.

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        30 AĞUSTOS İZBAN ÜCRETSİZ Mİ?

        İZBAN da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında ücretsiz hizmet verecek ulaşım sistemleri arasında bulunuyor. Vatandaşlar 30 Ağustos Pazar günü İZBAN seferlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

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        30 AĞUSTOS METRO VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

        30 Ağustos'ta ücretsiz ulaşım kararı tüm metro ve toplu taşıma araçlarını kapsayacak şekilde değil, kararda belirtilen hatlar için uygulanacak. Kararda Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı ile Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ücretsiz ulaşım kapsamına alındı.

        Metrobüs ve diğer ulaşım hatları için ise ilgili kurumların 30 Ağustos'a yönelik ayrıca duyurduğu tarifelerin takip edilmesi gerekiyor.

        30 AĞUSTOS BAŞKENTRAY ÜCRETSİZ Mİ?

        30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Başkentray seferleri de ücretsiz olacak. Ankara'da Başkentray'ı kullanacak vatandaşlar, Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda 30 Ağustos Pazar günü ücretsiz seyahat edebilecek.

        Ücretsiz ulaşım uygulaması, karar kapsamında belirtilen raylı sistem hizmetleri için geçerli olacak.

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