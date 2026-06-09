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        Haberler Bilgi Gündem 9 HAZİRAN 2026 SALI REYTİNG SONUÇLARI: Dün en çok hangi yapım izlendi? Reyting sonuçlarına göre birinci kim oldu?

        9 Haziran 2026 Salı reyting sonuçları: Dün en çok hangi yapım izlendi?

        9 Haziran 2026 Salı gününe ait reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Gün boyunca ekrana gelen dizi, yarışma, haber bülteni ve gündüz kuşağı programlarının performansı merak edilirken, Total, AB ve ABC1 kategorilerinde zirveye yerleşen yapımlar da belli oldu. İşte 9 Haziran Salı reyting sıralamasında öne çıkan programlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 08:29 Güncelleme:
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        Televizyon ekranlarında 9 Haziran 2026 Salı günü kıyasıya bir reyting yarışı yaşandı. Prime time kuşağında yayınlanan yapımlar başta olmak üzere günün en çok izlenen programları araştırılırken, Total, AB ve ABC1 gruplarındaki reyting sonuçları da gündemdeki yerini aldı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte 9 Haziran Salı reyting sonuçlarına dair detaylar...

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        9 HAZİRAN SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        9 Haziran 2026 Salı tarihine ait reyting sonuçları araştırılıyor.

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        9 HAZİRAN 2026 TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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        9 HAZİRAN 2026 AB REYTİNG SIRALAMASI

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        9 HAZİRAN 2026 ABC REYTİNG SIRALAMASI

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