9 Haziran 2026 Salı reyting sonuçları: Dün en çok hangi yapım izlendi?
9 Haziran 2026 Salı gününe ait reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Gün boyunca ekrana gelen dizi, yarışma, haber bülteni ve gündüz kuşağı programlarının performansı merak edilirken, Total, AB ve ABC1 kategorilerinde zirveye yerleşen yapımlar da belli oldu. İşte 9 Haziran Salı reyting sıralamasında öne çıkan programlar...
Giriş: 10 Haziran 2026 - 08:29 Güncelleme:
1
Televizyon ekranlarında 9 Haziran 2026 Salı günü kıyasıya bir reyting yarışı yaşandı. Prime time kuşağında yayınlanan yapımlar başta olmak üzere günün en çok izlenen programları araştırılırken, Total, AB ve ABC1 gruplarındaki reyting sonuçları da gündemdeki yerini aldı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte 9 Haziran Salı reyting sonuçlarına dair detaylar...
2
9 HAZİRAN SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
9 Haziran 2026 Salı tarihine ait reyting sonuçları araştırılıyor.
3
9 HAZİRAN 2026 TOTAL REYTİNG SIRALAMASI