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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 16 TEMMUZ BU HAFTA İNDİRİMLERİ: Yeni A101 Aldın Aldın kataloğu ile A101'de bu perşembe neler var?

        A101 16 TEMMUZ BU HAFTA İNDİRİMLERİ: Yeni A101 Aldın Aldın kataloğu ile A101'de bu perşembe neler var?

        A101'in merakla beklenen 16 Temmuz 2026 Perşembe Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Teknoloji ürünlerinden beyaz eşyaya, kamp ekipmanlarından küçük ev aletlerine kadar geniş ürün yelpazesiyle hazırlanan yeni kampanyada elektrikli araç, ankastre set, mini buzdolabı, derin dondurucu ve akıllı kamera gibi dikkat çeken ürünler raflardaki yerini alacak. İşte A101 bu hafta Aldın Aldın kataloğunda öne çıkan indirimli ürünler ve fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 09:44 Güncelleme:
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        A101, 16 Temmuz 2026 aktüel ürünler broşürü ile yeni haftanın indirimlerini duyurdu. Perşembe günü satışa sunulacak kampanya kapsamında ev yaşamı, teknoloji, kamp ve kişisel bakım kategorilerinde onlarca ürün avantajlı fiyatlarla müşterilerle buluşacak. Ayrıca 16-29 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak ek kampanyada overlok makinesi, koltuk ve halı yıkama makinesi ile epilasyon seti gibi ürünler de indirimli olarak satışa çıkacak. İşte A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alan tüm fırsatlar...

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        A101 16 TEMMUZ 2026 KATALOĞU

        65" Frameless 4K UHD webOS Smart QLED TV 28.999 TL

        40" Frameless FHD Whale OS 10 QLED TV 9.799 TL

        32" Framless HD Whale OS 10 QLED TV 8.299 TL

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        Oppo A5 128GB Cep Telefonu 9.999 TL

        Akıllı Kamera 1.299 TL

        SanDisk 128 GB MicroSD Kart 1.199 TL

        Retro FM Radyo Bluetooth Hoparlör 899 TL

        Kablosuz Kulak İçi Kulaklık 449 TL

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        Beyaz Cam Ankastre Set 8.799 TL

        6 Çekmeceli Derin Dondurucu 15.999 TL

        Mini Buzdolabı 6.999 TL

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