A101 16 TEMMUZ BU HAFTA İNDİRİMLERİ: Yeni A101 Aldın Aldın kataloğu ile A101'de bu perşembe neler var?
A101'in merakla beklenen 16 Temmuz 2026 Perşembe Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Teknoloji ürünlerinden beyaz eşyaya, kamp ekipmanlarından küçük ev aletlerine kadar geniş ürün yelpazesiyle hazırlanan yeni kampanyada elektrikli araç, ankastre set, mini buzdolabı, derin dondurucu ve akıllı kamera gibi dikkat çeken ürünler raflardaki yerini alacak. İşte A101 bu hafta Aldın Aldın kataloğunda öne çıkan indirimli ürünler ve fiyat listesi...
A101, 16 Temmuz 2026 aktüel ürünler broşürü ile yeni haftanın indirimlerini duyurdu. Perşembe günü satışa sunulacak kampanya kapsamında ev yaşamı, teknoloji, kamp ve kişisel bakım kategorilerinde onlarca ürün avantajlı fiyatlarla müşterilerle buluşacak. Ayrıca 16-29 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak ek kampanyada overlok makinesi, koltuk ve halı yıkama makinesi ile epilasyon seti gibi ürünler de indirimli olarak satışa çıkacak. İşte A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alan tüm fırsatlar...
A101 16 TEMMUZ 2026 KATALOĞU
65" Frameless 4K UHD webOS Smart QLED TV 28.999 TL
40" Frameless FHD Whale OS 10 QLED TV 9.799 TL
32" Framless HD Whale OS 10 QLED TV 8.299 TL
Oppo A5 128GB Cep Telefonu 9.999 TL
Akıllı Kamera 1.299 TL
SanDisk 128 GB MicroSD Kart 1.199 TL
Retro FM Radyo Bluetooth Hoparlör 899 TL
Kablosuz Kulak İçi Kulaklık 449 TL
Beyaz Cam Ankastre Set 8.799 TL
6 Çekmeceli Derin Dondurucu 15.999 TL
Mini Buzdolabı 6.999 TL