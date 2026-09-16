A101 17 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU YARIN SATIŞTA! A101 Aldın Aldın aktüel indirimli ürünler neler? Tanklı Yazıcı, Akıllı Saat, Kafaüstü Kulaklık...
A101'in merakla beklenen Aldın Aldın kampanyası için yeni ürünler belli oldu. Her hafta perşembe günü yenilenen katalogda bu kez özellikle mutfak ve ev ihtiyaçlarına yönelik ürünler dikkat çekiyor. 17 Eylül 2026 itibarıyla mağazalarda satışa sunulacak kampanyalı ürünler arasında 18 parçalık porselen yemek takımı, emaye çaydanlık seti, sos tavası, aynalı tepsi, çelik çeyiz seti ve 36 parçalık çatal, bıçak ile kaşık takımı gibi birçok seçenek yer alıyor. Bunun yanı sıra katalogda gıda ürünlerinden temel ihtiyaçlara, elektronik ürünlerden farklı ev gereçlerine kadar pek çok indirimli ürün bulunuyor. İşte A101 17 Eylül 2026 Aldın Aldın kataloğunda yer alan kampanyalı ürünlerin tamamı...
A101’in merakla beklenen Aldın Aldın aktüel ürün kataloğu yarın satışa çıkıyor. Yeni katalogda gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinin yanı sıra ev gereçleri, mutfak ürünleri ve elektronik kategorilerinde birçok fırsat yer alıyor. Haftanın Yıldızları kampanyasında Tambol çikolata çeşitleri, bebek maması, şeker ve ayçiçek yağı gibi ürünler öne çıkarken, Aldın Aldın kataloğunda farklı ihtiyaçlara yönelik çok sayıda avantajlı seçenek bulunuyor. İşte A101’in 17 Eylül 2026 tarihli aktüel kataloğunda yer alan ürünler, indirim fırsatları ve güncel fiyat listesi...
A101 ALDIN ALDIN 17 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU
Hi-Level HL65QUMLN-W02S 65" Frameless 4K UHD webOS Smart QLED TV 29.999 TL
Philips 50PUS7000/62 50' 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV 24.999 TL
Philips 55PUS7000/62 55' 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV 30.999 TL
Onvo 32VQ80F3HA 32' Frameless HD Whale OS 10 QLED TV 8.999 TL
Canon G3430 Tanklı Yazıcı 6.499 TL
MIPO S16 Akıllı Saat 899 TL
Piranha Akım Korumalı 3'lü Uzatma Kablosu 439 TL
Philips TAH2209 Kafaüstü Kulaklık 999 TL
General Home İkili Yaka Mikrofonu 649 TL
Piranha 5440 Masaüstü Telefon/Tablet Standı 129 TL
Aprilla ASD-3570 Şarjlı Vidalama 599 TL
English Home Multi Blender Seti 2.399 TL
Kiwi KTM-2930 Elektrikli Semaver 1.799 TL
Schafer Tosthaus Tost Makinesi 2.399 TL
Kiwi KLB-1612 Elektrikli Sefer Tası 999 TL
Pierre Cardin Elektrikli Cam Cezve 649 TL
Sinbo SSM-2589 Belçika Waffle Makinesi 999 TL
Aprilla AHD-2151 Saç Kurutma Makinesi 899 TL
English Home Cyclone Süpürge 3.999 TL
Oral-B iO Simply Clean Şarjlı Diş Fırçası 2.199 TL
SEG NFK42720SOD IG No-Frost Buzdolabı 28.999 TL
SEG BM 501SO D DS Bulaşık Makinesi 17.999 TL
Dolphin Elektrikli Alp Pro Forklift 3 Ton -4,7 m 1.399.000 TL
Dolphin Dizel Bora Pro Forklift 3 Ton -4,7 m 1.149.000 TL
HSUN RA7 Guardian 550L On-Road ATV 449.990 TL
Volta EV2 Elektrikli Araç 349.990 TL
APEC APT4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 59.990 TL
Revolt RSX6 125 CC Benzinli Motosiklet 69.990 TL
Pexma 26' Jant Tek Amortisörlü Bisiklet 4.999 TL
Pexma 26' Jant Bisiklet 4.499 TL
Pexma 26' Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 5.499 TL
Nehir Çelik Çeyiz Seti 6.999 TL
Kütahya Porselen Bone Crest 18 Parça Porselen Yemek Seti 2.399 TL
Nehir Zarif Sade 36 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 2.499 TL
LAV 36 Parça Çeyiz Seti 1.299 TL
Nehir Zarif Sade 5 Parça Servis Takımı 999 TL
Nehir Zincir Çelik Tepsi 1.199 TL
Borcam Arda Türkmen 4 Parça Mutfak Yardımcıları Seti 549 TL
Emaye Çaydanlık Takımı 999 TL
Emaye Pişir Sakla Tencere 419 TL
Emaye Sos Tavası 299 TL
Emaye Saklama Kabı Seti 749 TL
Borcam Kek Kalıbı 179 TL
Breakfast Club Kavanoz 2'li 229 TL
Karaman Kase 6'lı 139 TL
Chef's Saklama Kabı 99,50 TL
Borcam Mini Kalp Şekilli Kek Kalıbı 89,50 TL
Invitation Oval Tabak 79,50 TL
Leia Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 199 TL
City Sürahi 229 TL
Çelik Çok Amaçlı Sunumluk Seti 579 TL
Hascevher Çelik Sunumluk Çerezlik 3'lü 249 TL
Aynalı Tepsi 329 TL
Ahşap Ayaklı Cam Sunumluk 269 TL
Boğumlu Tuz Karabiber Değirmeni 349 TL
Bambu Kapaklı Baharatlık Seti 4'lü 149 TL
Badya 89,50 TL
Cam Kayık Tabak 19,50 TL
Bambum Porselen Fincan Takımı 2'li 269 TL
English Home Pamuklu Skoç Çift Kişilik Battaniye 599 TL
English Home Pamuklu Skoç Tek Kişilik Battaniye 499 TL
English Home Yastık 179 TL
Su Emici Banyo Paspası 115 TL
Punch Kırlent Kılıfı 179 TL
Punch Runner 189 TL
Bordürlü Yüz Havlusu 109 TL
Bordürlü El Havlusu 59,50 TL
Bordürlü Banyo Havlusu 199 TL
Ayak Havlusu 89,50 TL
Natürel Pamuklu Saçaklı Örtü 379 TL
Pamuklu Pike Kurulama Bezi 2'li 89,50 TL
Bolero Kadın Bambu Soket Çorap 49,50 TL
Kadın Kaşkorse Düğmeli Atlet 99,50 TL
Titiz Tüy Toplama Rulosu + 2 Yedek Seti 89,50 TL
Yapay Lale Buketi 199 TL
Taşlı Bantlı Ponpon Anahtarlık 49,50 TL
Raid Lavanta Ferahlığı Koku Kesesi 18'li 99 TL
Pierre Cardin İzotermik Piknik Çantası 10 L 289 TL
Pierre Cardin İzotermik Piknik Çantası 15 L 299 TL
Pierre Cardin İzotermik Piknik Çantası 25 L 469 TL
Escamp Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi 1.499 TL
Çizgili Plaj/Piknik Sandalyesi 359 TL
Desenli Plaj/Piknik Sandalyesi 359 TL
Katlanabilir Kamp Sandalyesi 299 TL
Desenli Katlanabilir Kamp Sandalyesi 349 TL
Piknik Sandalyesi 299 TL
Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 299 TL
Katlanabilir Yuvarlak Kumaş Kamp Masası 699 TL
4 Kademe Şezlong Sandalye 1.199 TL
9'u 1 Arada Mama Sandalyesi 2.499 TL
Oyuncak Prenses Mutfak Seti 599 TL
Oyuncak Hot Wheels Tekli Araba 119 TL
Oyuncak İnce Belli Çay Vakti 329 TL
Oyuncak 3D Steam Matkap Seti 599 TL
1000 Parça Puzzle 99 TL
Sek Protein Sade Quark 165 g 79,50 TL
Organuca Organik Ginger Shot Zencefilli İçecek 3x60 ml 185 TL
BigJoy Ananas Aromalı Kolajen 250 g 399 TL
BigJoy Çikolata Aromalı Pirinç Kreması 1500 g 369 TL
BigJoy Predator Orman Meyveleri Aromalı Pre-Workout 255 g 349 TL
BigJoy Aromasız Kreatin 255 g 299 TL
Proteus Şeker İlavesiz Çikolata 50 g 79,50 TL
Proteus Protein Bar 40 g 47,50 TL
Proteus Yüksek Protein Bar 53 g 69,50 TL
Bahs Yüksek Protein Bar 45 g 59,50 TL
Bahs Duble Kakao Öğün Tozu 600 g 399 TL
Bahs Ananas Aromalı Super Greens Besin Takviyesi 300 g 349 TL
Tazelen Yüksek Proteinli Az Yağlı Dilimli Kaşar Peyniri 250 g 179,50 TL
Tazelen Yüksek Proteinli Sade Yoğurt 250 g 69,50 TL
Tazelen Yüksek Proteinli Yağsız Taze Lor Peyniri 500 g 79,50 TL
Tazelen Muzlu Whey Protein İçeceği 300 ml 69,50 TL
Sancak Yüksek Proteinli Bergama Tulum Peyniri 300 g 199,50 TL
Sancak Yüksek Proteinli Ricotta Peyniri 150 g 65 TL
İçim Yüksek Proteinli Süt 1 L 79,50 TL
Yörsan Yüksek Proteinli Laktozsuz Süt 1 L 79,50 TL
Pınar Protein Yüksek Proteinli Süt 500 ml 79,50 TL
Supervital Whey Fıstık Kreması 900 g 159,50 TL
Coquette Proteinli Hindistan Cevizli Cheesecake 130 g 59,50 TL
Premiale Yüksek Fıstık Ezmeli & Çikolatalı Puding 200 g 69,50 TL
Bite & More Proteinli Pankek 55 g 59 TL
Bite & More Protein Waffle 55 g 59 TL
Bite & More Sütlü Çikolata Kaplı Pirinç Patlağı 18 g 20 TL
Tibers Proteinli Çikolata Dolgulu Pankek 55 g 49,50 TL
Yayla Notto Fıstık Ezmeli & Ballı Nohut Cipsi 50 g 49,50 TL