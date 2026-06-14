A101 18 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU

A101 marketin bu hafta satışa çıkacak “Aldın Aldın” aktüel kataloğu yayımlandı. 18 Haziran 2026 tarihli indirim afişiyle birlikte farklı ihtiyaçlara hitap eden birçok ürün Perşembe günü raflarda yerini alacak. Bu haftanın broşüründe; ikili yaka mikrofonu, çocuk fotoğraf makinesi, elektrikli araç, ankastre set, vantilatör çeşitleri, araç içi buzdolabı, buharlı temizlik makinesi ve evcil hayvan ürünleri öne çıkıyor. Ayrıca kamp ekipmanları, oyuncaklar ve ev kullanımına yönelik pratik ürünler de katalogda dikkat çeken seçenekler arasında bulunuyor. İşte A101 18 Haziran 2026 aktüel ürünler listesi…