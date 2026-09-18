A101 19-25 Eylül 2026 aktüel ürünler kataloğu: A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler indirimli?
Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 19 Eylül'den 25 Eylül tarihine kadar A101 aktüel indirim kataloğunda yoğurt, süt, ayran, çay, küp şeker, pirinç indirimde olacak. Kuruyemiş ürünlerinde ise %15 indirim fırsatı bulunuyor. Aldın Aldın sloganıyla indirimli ürünleri listeleyen A101 marketteki indirimlerin tamamı merak ediliyor. İşte, A101 19-25 Eylül 2026 aktüel ürünler kataloğu indirim listesi
A101 19-25 Eylül 2026 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Marketteki indirimleri yakından takip eden tüketiciler ise hangi ürünlerin satışa sunulacağını, ürün özelliklerini ve güncel fiyatları merak ediyor. İşte, 19-25 Eylül 2026 a101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 19-25 EYLÜL 2026 KATALOĞU
Birşah Tam Yağlı Homojenize Yoğurt 3 KG 169,50 TL
Sütaş / Torku Ayran 2,5 L 109,50 TL
Torku Tam Yağlı Tost Peyniri 600 g 289 TL
İçim Tam Yağlı Tost Peyniri 700 g 315 TL
Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 KG 199,50 TL
Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 KG 225 TL
Pekfood Dondurulmuş Klasik Lahmacun 400 g 179,50 TL
Nimet Dondurulmuş Su Böreği 800 g 159,50 TL
Erpiliç Dondurulmuş Piliç Çıtır Fileto 700 g 199 TL
Nimet Kurabiye Çeşitleri (Tahinli Susamlı / Tereyağlı Çörek Otlu / Süt Kaymaklı) 400-500 g 85 TL
Cipso Tube Sade Patates Cipsi 160 g 79 TL