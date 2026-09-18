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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 19-25 Eylül 2026 aktüel ürünler kataloğu: A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler indirimli?

        A101 19-25 Eylül 2026 aktüel ürünler kataloğu: A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler indirimli?

        Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 19 Eylül'den 25 Eylül tarihine kadar A101 aktüel indirim kataloğunda yoğurt, süt, ayran, çay, küp şeker, pirinç indirimde olacak. Kuruyemiş ürünlerinde ise %15 indirim fırsatı bulunuyor. Aldın Aldın sloganıyla indirimli ürünleri listeleyen A101 marketteki indirimlerin tamamı merak ediliyor. İşte, A101 19-25 Eylül 2026 aktüel ürünler kataloğu indirim listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 21:01 Güncelleme:
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        A101 19-25 Eylül 2026 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Marketteki indirimleri yakından takip eden tüketiciler ise hangi ürünlerin satışa sunulacağını, ürün özelliklerini ve güncel fiyatları merak ediyor. İşte, 19-25 Eylül 2026 a101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri

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        A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 19-25 EYLÜL 2026 KATALOĞU

        Birşah Tam Yağlı Homojenize Yoğurt 3 KG 169,50 TL

        Sütaş / Torku Ayran 2,5 L 109,50 TL

        Torku Tam Yağlı Tost Peyniri 600 g 289 TL

        İçim Tam Yağlı Tost Peyniri 700 g 315 TL

        Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 KG 199,50 TL

        Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 KG 225 TL

        Pekfood Dondurulmuş Klasik Lahmacun 400 g 179,50 TL

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        Nimet Dondurulmuş Su Böreği 800 g 159,50 TL

        Erpiliç Dondurulmuş Piliç Çıtır Fileto 700 g 199 TL

        Nimet Kurabiye Çeşitleri (Tahinli Susamlı / Tereyağlı Çörek Otlu / Süt Kaymaklı) 400-500 g 85 TL

        Cipso Tube Sade Patates Cipsi 160 g 79 TL

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        Coca-Cola Gazlı İçecek 3 L 97,50 TL

        Doğuş Siyah Çay 1 KG 289 TL

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