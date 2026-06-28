A101 2 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! Bu hafta A101 Aldın Aldın fırsatlarında neler var? Taşınabilir Klima, Masaüstü Vantilatör, Buzdolabı geliyor...
A101'in 2 Temmuz Perşembe Aldın Aldın indirim kataloğu yayımlandı. Yeni katalogda gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, kişisel bakım seçeneklerinden mutfak ihtiyaçlarına kadar birçok ürün avantajlı fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Temmuz ayının ilk Aldın Aldın kataloğunda ise teknoloji ürünleri, elektronik eşyalar, yaz sezonuna özel ihtiyaçlar, küçük ev aletleri ve beyaz eşya seçenekleri dikkat çekiyor. Peki, 2 Temmuz Perşembe günü A101 mağazalarında hangi ürünler satışa sunulacak? İşte A101 Aldın Aldın aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi...
A101 Aldın Aldın 2 Temmuz Perşembe aktüel ürünler kataloğu alışveriş tutkunlarının gündemine geldi. Temmuz ayının ilk fırsat kataloğunda teknoloji ürünlerinden küçük ev aletlerine, yaz aylarına yönelik pratik seçeneklerden mutfak gereçlerine kadar pek çok ürün raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Bu hafta A101 mağazalarında 10 başlıklı masaj aleti, Türk kahvesi makinesi, Pro el mikseri, çırpıcı, 200 cc benzinli motosiklet, elektrikli bisiklet, taşınabilir portatif klima, şarjlı vidalama, benzinli ve LPG’li jeneratör, 7 parça su takımı ve farklı kategorilerde çok sayıda ürün satışa sunulacak. Peki, 2 Temmuz Perşembe günü A101’de hangi ürünler indirimli olacak? İşte A101 Aldın Aldın aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi...
A101 2 TEMMUZ 2026 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU
Samsung 58U8000F 58" UHD Smart TV 31.999 TL
Samsung 50U8000F 50' 4K Ultra Smart LED TV 24.999 TL
Toshiba 55UV2363DT/55UV1563DT 55' 4K UHD Vidaa TV 21.999 TL
Onvo 65VQ90F3UA 65' Frameless 4K UHD Google QLED TV 27.999 TL
Piranha 7866 Bluetooth Hoparlör 499 TL
Piranha 7856 Bluetooth Hoparlör 349 TL
Piranha 9986 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 799 TL
Piranha 5519 Şarjlı Mini El Fanı 179 TL
Piranha 7897 RGB Işıklı Bluetooth Parti Hoparlörü 899 TL
Noona NON-024 Telefon Tutucu 179 TL
No-Frost Buzdolabı 25.999 TL
Bulaşık Makinesi 13.999 TL
Çamaşır Makinesi 14.999 TL
Goodwest Siyah Cam Ankastre Seti 3'lü 8.499 TL
Pierre Cardin 10 Başlıklı Masaj Aleti 1.599 TL
English Home TKM6100 Türk Kahve Makinesi 1.399 TL
Aprilla Otomatik Makyaj Fırçası Temizleyici 299 TL
Schafer Swift Pro El Mikseri 1.099 TL
Kiwi KCW-1224 Şarjlı Çırpıcı 269 TL
Schafer Chef Mix Çubuk Blender 1.099 TL
Sinbo SK-8042 Dijital Su Isıtıcısı 999 TL
Kiwi KFAN-7473 Endüstriyel Fan 1.599 TL
Kiwi KFAN-7494 Evaporatif Hava Soğutucu 2.399 TL
Kiwi KFAN-7618 Şarjlı Masaüstü Vantilatör 439 TL
Grundig GIC453 Kule Tipi Vantilatör 5.999 TL
Philips EP3349/70 Espresso Makinesi 18.499 TL
Philips XC6450/10 Şarjlı Dik Süpürge 12.499 TL
APEC 200 cc Benzinli Motosiklet 99.990 TL
Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 34.990 TL
29 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 8.499 TL
Volta Elektrikli Bisiklet 29.990 TL
Piranha+ Benzinli ve LPG'li Jeneratör 11.490 TL
Webesten Taşınabilir Portatif Klima 18.999 TL
Piranha Şarjlı Vidalama 899 TL
Piranha+ Şarjlı Zımba ve Çivi Makinesi 1.169 TL
Piranha+ Şarjlı Avuç Taşlama 1.249 TL
Kiwi Garden KGGT-625 Şarjlı Çit/Çim Kesme Makinesi 999 TL
Şeritli Aydınlatma 399 TL
Askılı Şarjlı Fener 199 TL
Metal Jet Rüzgar Çakmağı 34,50 TL
Hilfe Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı 389 TL
Organizerli Takım Çantası 549 TL
Aprilla Para Sayma Makinesi 3.750 TL
Yuvarlak Metal Tepsi 89,50 TL
Yuvarlak Metal Kutu 79,50 TL
Metal Çerezlik ve Sunumluk Tepsi 99,50 TL
Yuvarlak Metal Kaşıklık 249 TL
Ahşap Ayaklı Metal Kase 349 TL
Metal Ayaklı Sunumluk 2'li 449 TL
LAV Bloom 7 Parça Su Takımı 229 TL
Kütahya Porselen Fincan 75 TL
Stella Kristalin Şekerlik 249 TL
Limonata Bardağı 6'lı 189 TL
Echo Kase 4'lü 119 TL
Aurora Oval Tabak 99,50 TL
Emaye Kızartma Tenceresi 449 TL
Ahşap Kulplu Emaye Sosluk 299 TL
English Home Patisserie Kek Kalıbı Çeşitleri 429 TL
Ahşap Kek Fanusu 199 TL
Borosilikat Ölçü Kabı 3'lü 179 TL
Contalı Yuvarlak Saklama Kabı 3 L 179 TL
Contalı Kare Saklama Kabı 2 L 169 TL
Saklama Kabı 4'lü 139 TL
Saklama Kabı Seti 7'li 179 TL
Baharatlık 400 ml 20 TL
Pratik Limon Sıkacağı 19,50 TL
Seramik Fırın Kabı Çeşitleri 179 TL
Çilek Şekilli Buzluk 49,50 TL
Şekilli Buz Aküsü 350 ml 29,50 TL
Castle Buz Aküsü 350 ml 24,50 TL
Hazneli Bas Çıkar Buzluk 32'li 199 TL
Oyuncak Piyanolu Makyaj Masası 1.199 TL
Sevimli Hayvanlar Sesli Kitaplar 239 TL
Oyuncak Büyük Kamyon 549 TL
Monster Trucks Kükreyen Arabalar 599 TL
Oyuncak El Arabalı Plaj Seti 299 TL
Ahşap Şut ve Gol Oyunu 319 TL
Brillant Çift Kişilik Pike 499 TL
Brillant Tek Kişilik Pike 399 TL
Dijital Baskılı Yolluk 749 TL
Çocuk Güneş Gözlükleri 149 TL
Dieppe Yetişkin Güneş Gözlükleri 149 TL
Kadın/Erkek Safari Şapka 139 TL
Çocuk Merserize Şapka 139 TL
Erkek/Kadın Ayarlanabilir Bermuda Şapka 199 TL
Kız Çocuk Pullu Şapka 99,50 TL
Dijital Baskılı Plaj Çantası 299 TL
Gecelik Elbise 279 TL
Silk&Blue Erkek Patik Çorap 3'lü 49,50 TL
Silk&Blue Kadın Patik Çorap 3'lü 49,50 TL
Bolero Kadın/Erkek Konfor Patik Çorap 3'lü 85 TL
Kadın Eva Çift Tokalı Terlik 119 TL
Juno Erkek Eva Çift Tokalı Terlik 119 TL
Katlanır Kasa 2 L 49,50 TL
Açılabilir Kaşıklık 99,50 TL
Kapı Stoperi 2'li 29,50 TL
English Home Bambu Çamaşır Sepeti 699 TL
Cam Küllük 49,50 TL
Antep Fıstıklı Muska 400 g 250 TL
Fitil Lokum 150 g 139 TL
Gong Pirinç Patlağı 68 g 24 TL
Hanımeller Kurabiye 138 g 42 TL
Goahead Bar 45 g 30 TL
Torku Dana Macar Salam 250 g 189 TL
Lezita Dondurulmuş Piliç Nugget 1 KG 145 TL
Dondurulmuş Dana&Kuzu Cızbız Köfte 390 g 329 TL
Dondurulmuş Dana Döner 250 g 209 TL
Dondurulmuş Karışık Artizan Pizza 525 g 249,50 TL
Tam Yağlı Tost Peyniri 1,5 KG 409 TL
Osmancık Pirinç 5 KG 349 TL
Plate Dondurulmuş Patates 2,5 KG 189 TL
Çotanak Teneke Fındık Yağı 1L 259 TL
Fıstık Ezmesi 1 KG 149 TL