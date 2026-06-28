A101 2 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! Bu hafta A101 Aldın Aldın fırsatlarında neler var? Taşınabilir Klima, Masaüstü Vantilatör, Buzdolabı geliyor...

A101 Aldın Aldın 2 Temmuz Perşembe aktüel ürünler kataloğu alışveriş tutkunlarının gündemine geldi. Temmuz ayının ilk fırsat kataloğunda teknoloji ürünlerinden küçük ev aletlerine, yaz aylarına yönelik pratik seçeneklerden mutfak gereçlerine kadar pek çok ürün raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Bu hafta A101 mağazalarında 10 başlıklı masaj aleti, Türk kahvesi makinesi, Pro el mikseri, çırpıcı, 200 cc benzinli motosiklet, elektrikli bisiklet, taşınabilir portatif klima, şarjlı vidalama, benzinli ve LPG’li jeneratör, 7 parça su takımı ve farklı kategorilerde çok sayıda ürün satışa sunulacak. Peki, 2 Temmuz Perşembe günü A101’de hangi ürünler indirimli olacak? İşte A101 Aldın Aldın aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi...