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        Haberler Bilgi Alışveriş A101 2 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! Bu hafta A101 Aldın Aldın fırsatlarında neler var? Taşınabilir Klima, Masaüstü Vantilatör, Buzdolabı geliyor...

        A101 2 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! Bu hafta A101 Aldın Aldın fırsatlarında neler var? Taşınabilir Klima, Masaüstü Vantilatör, Buzdolabı geliyor...

        A101'in 2 Temmuz Perşembe Aldın Aldın indirim kataloğu yayımlandı. Yeni katalogda gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, kişisel bakım seçeneklerinden mutfak ihtiyaçlarına kadar birçok ürün avantajlı fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Temmuz ayının ilk Aldın Aldın kataloğunda ise teknoloji ürünleri, elektronik eşyalar, yaz sezonuna özel ihtiyaçlar, küçük ev aletleri ve beyaz eşya seçenekleri dikkat çekiyor. Peki, 2 Temmuz Perşembe günü A101 mağazalarında hangi ürünler satışa sunulacak? İşte A101 Aldın Aldın aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 12:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        A101 Aldın Aldın 2 Temmuz Perşembe aktüel ürünler kataloğu alışveriş tutkunlarının gündemine geldi. Temmuz ayının ilk fırsat kataloğunda teknoloji ürünlerinden küçük ev aletlerine, yaz aylarına yönelik pratik seçeneklerden mutfak gereçlerine kadar pek çok ürün raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Bu hafta A101 mağazalarında 10 başlıklı masaj aleti, Türk kahvesi makinesi, Pro el mikseri, çırpıcı, 200 cc benzinli motosiklet, elektrikli bisiklet, taşınabilir portatif klima, şarjlı vidalama, benzinli ve LPG’li jeneratör, 7 parça su takımı ve farklı kategorilerde çok sayıda ürün satışa sunulacak. Peki, 2 Temmuz Perşembe günü A101’de hangi ürünler indirimli olacak? İşte A101 Aldın Aldın aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi...

        2

        A101 2 TEMMUZ 2026 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU

        Samsung 58U8000F 58" UHD Smart TV 31.999 TL

        Samsung 50U8000F 50' 4K Ultra Smart LED TV 24.999 TL

        Toshiba 55UV2363DT/55UV1563DT 55' 4K UHD Vidaa TV 21.999 TL

        Onvo 65VQ90F3UA 65' Frameless 4K UHD Google QLED TV 27.999 TL

        Piranha 7866 Bluetooth Hoparlör 499 TL

        Piranha 7856 Bluetooth Hoparlör 349 TL

        Piranha 9986 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 799 TL

        Piranha 5519 Şarjlı Mini El Fanı 179 TL

        Piranha 7897 RGB Işıklı Bluetooth Parti Hoparlörü 899 TL

        Noona NON-024 Telefon Tutucu 179 TL

        3

        No-Frost Buzdolabı 25.999 TL

        Bulaşık Makinesi 13.999 TL

        Çamaşır Makinesi 14.999 TL

        Goodwest Siyah Cam Ankastre Seti 3'lü 8.499 TL

        4

        Pierre Cardin 10 Başlıklı Masaj Aleti 1.599 TL

        English Home TKM6100 Türk Kahve Makinesi 1.399 TL

        Aprilla Otomatik Makyaj Fırçası Temizleyici 299 TL

        Schafer Swift Pro El Mikseri 1.099 TL

        Kiwi KCW-1224 Şarjlı Çırpıcı 269 TL

        Schafer Chef Mix Çubuk Blender 1.099 TL

        Sinbo SK-8042 Dijital Su Isıtıcısı 999 TL

        Kiwi KFAN-7473 Endüstriyel Fan 1.599 TL

        Kiwi KFAN-7494 Evaporatif Hava Soğutucu 2.399 TL

        Kiwi KFAN-7618 Şarjlı Masaüstü Vantilatör 439 TL

        Grundig GIC453 Kule Tipi Vantilatör 5.999 TL

        Philips EP3349/70 Espresso Makinesi 18.499 TL

        Philips XC6450/10 Şarjlı Dik Süpürge 12.499 TL

        5

        APEC 200 cc Benzinli Motosiklet 99.990 TL

        Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 34.990 TL

        29 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 8.499 TL

        Volta Elektrikli Bisiklet 29.990 TL

        6

        Piranha+ Benzinli ve LPG'li Jeneratör 11.490 TL

        Webesten Taşınabilir Portatif Klima 18.999 TL

        Piranha Şarjlı Vidalama 899 TL

        Piranha+ Şarjlı Zımba ve Çivi Makinesi 1.169 TL

        Piranha+ Şarjlı Avuç Taşlama 1.249 TL

        Kiwi Garden KGGT-625 Şarjlı Çit/Çim Kesme Makinesi 999 TL

        Şeritli Aydınlatma 399 TL

        Askılı Şarjlı Fener 199 TL

        Metal Jet Rüzgar Çakmağı 34,50 TL

        Hilfe Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı 389 TL

        Organizerli Takım Çantası 549 TL

        Aprilla Para Sayma Makinesi 3.750 TL

        7

        Yuvarlak Metal Tepsi 89,50 TL

        Yuvarlak Metal Kutu 79,50 TL

        Metal Çerezlik ve Sunumluk Tepsi 99,50 TL

        Yuvarlak Metal Kaşıklık 249 TL

        Ahşap Ayaklı Metal Kase 349 TL

        Metal Ayaklı Sunumluk 2'li 449 TL

        LAV Bloom 7 Parça Su Takımı 229 TL

        Kütahya Porselen Fincan 75 TL

        Stella Kristalin Şekerlik 249 TL

        Limonata Bardağı 6'lı 189 TL

        Echo Kase 4'lü 119 TL

        Aurora Oval Tabak 99,50 TL

        Emaye Kızartma Tenceresi 449 TL

        Ahşap Kulplu Emaye Sosluk 299 TL

        English Home Patisserie Kek Kalıbı Çeşitleri 429 TL

        Ahşap Kek Fanusu 199 TL

        Borosilikat Ölçü Kabı 3'lü 179 TL

        Contalı Yuvarlak Saklama Kabı 3 L 179 TL

        Contalı Kare Saklama Kabı 2 L 169 TL

        Saklama Kabı 4'lü 139 TL

        Saklama Kabı Seti 7'li 179 TL

        Baharatlık 400 ml 20 TL

        Pratik Limon Sıkacağı 19,50 TL

        Seramik Fırın Kabı Çeşitleri 179 TL

        Çilek Şekilli Buzluk 49,50 TL

        Şekilli Buz Aküsü 350 ml 29,50 TL

        Castle Buz Aküsü 350 ml 24,50 TL

        Hazneli Bas Çıkar Buzluk 32'li 199 TL

        8

        Oyuncak Piyanolu Makyaj Masası 1.199 TL

        Sevimli Hayvanlar Sesli Kitaplar 239 TL

        Oyuncak Büyük Kamyon 549 TL

        Monster Trucks Kükreyen Arabalar 599 TL

        Oyuncak El Arabalı Plaj Seti 299 TL

        Ahşap Şut ve Gol Oyunu 319 TL

        9

        Brillant Çift Kişilik Pike 499 TL

        Brillant Tek Kişilik Pike 399 TL

        Dijital Baskılı Yolluk 749 TL

        Çocuk Güneş Gözlükleri 149 TL

        Dieppe Yetişkin Güneş Gözlükleri 149 TL

        Kadın/Erkek Safari Şapka 139 TL

        Çocuk Merserize Şapka 139 TL

        Erkek/Kadın Ayarlanabilir Bermuda Şapka 199 TL

        Kız Çocuk Pullu Şapka 99,50 TL

        Dijital Baskılı Plaj Çantası 299 TL

        Gecelik Elbise 279 TL

        Silk&Blue Erkek Patik Çorap 3'lü 49,50 TL

        Silk&Blue Kadın Patik Çorap 3'lü 49,50 TL

        Bolero Kadın/Erkek Konfor Patik Çorap 3'lü 85 TL

        Kadın Eva Çift Tokalı Terlik 119 TL

        Juno Erkek Eva Çift Tokalı Terlik 119 TL

        Katlanır Kasa 2 L 49,50 TL

        Açılabilir Kaşıklık 99,50 TL

        Kapı Stoperi 2'li 29,50 TL

        English Home Bambu Çamaşır Sepeti 699 TL

        Cam Küllük 49,50 TL

        10

        Antep Fıstıklı Muska 400 g 250 TL

        Fitil Lokum 150 g 139 TL

        Gong Pirinç Patlağı 68 g 24 TL

        Hanımeller Kurabiye 138 g 42 TL

        Goahead Bar 45 g 30 TL

        11

        Torku Dana Macar Salam 250 g 189 TL

        Lezita Dondurulmuş Piliç Nugget 1 KG 145 TL

        Dondurulmuş Dana&Kuzu Cızbız Köfte 390 g 329 TL

        Dondurulmuş Dana Döner 250 g 209 TL

        Dondurulmuş Karışık Artizan Pizza 525 g 249,50 TL

        Tam Yağlı Tost Peyniri 1,5 KG 409 TL

        12

        Osmancık Pirinç 5 KG 349 TL

        Plate Dondurulmuş Patates 2,5 KG 189 TL

        Çotanak Teneke Fındık Yağı 1L 259 TL

        Fıstık Ezmesi 1 KG 149 TL

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