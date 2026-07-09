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        Haberler Bilgi Gündem ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2026: Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2026: Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru süreciyle ilgili gelişmeler adaylar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Binlerce kişinin umutla beklediği sonuç açıklaması öncesinde gözler resmi duyurulara çevrilirken, süreçte yaşanacak her yeni gelişme büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Başvuru yapan adaylar, sonuçların ne zaman ilan edileceğine dair ipuçlarını araştırırken, beklenti her geçen gün daha da artıyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 12:09 Güncelleme:
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        1

        Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru süreciyle ilgili gelişmeler adaylar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Binlerce kişinin umutla beklediği sonuç açıklaması öncesinde gözler resmi duyurulara çevrilirken, süreçte yaşanacak her yeni gelişme büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Başvuru yapan adaylar, sonuçların ne zaman ilan edileceğine dair ipuçlarını araştırırken, beklenti her geçen gün daha da artıyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin başvuru sonuçları şu an için ilan edilmiş değil. Resmi bir açıklama yapıldığı anda gelişmeleri anlık olarak takip ederek detayları haberimize ekleyeceğiz.

        3

        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Adalet Bakanlığı’nın 15 bin personel alımına ilişkin başvuru sonuçları, resmi duyurunun yapılmasının ardından Bakanlığın Personel Genel Müdürlüğü internet adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sonuçlarını ilgili platformdan sorgulayarak süreçle ilgili tüm detaylara ulaşabilecek.

        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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        ADALET BAKANLIĞI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

        İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508 kişi

        Zabıt Katibi: 5.259 kişi

        Destek Personeli (Hizmetli, Şoför vb.): 1.300 kişi

        Mübaşir: 1.041 kişi

        İcra Kâtibi: 900 kişi

        Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524 kişi

        Psikolog: 410 kişi

        Teknisyen: 322 kişi

        Büro Personeli: 316 kişi

        Hemşire: 286 kişi

        Sosyal Çalışmacı: 90 kişi

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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