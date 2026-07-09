ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2026: Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru süreciyle ilgili gelişmeler adaylar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Binlerce kişinin umutla beklediği sonuç açıklaması öncesinde gözler resmi duyurulara çevrilirken, süreçte yaşanacak her yeni gelişme büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Başvuru yapan adaylar, sonuçların ne zaman ilan edileceğine dair ipuçlarını araştırırken, beklenti her geçen gün daha da artıyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru süreciyle ilgili gelişmeler adaylar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Binlerce kişinin umutla beklediği sonuç açıklaması öncesinde gözler resmi duyurulara çevrilirken, süreçte yaşanacak her yeni gelişme büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Başvuru yapan adaylar, sonuçların ne zaman ilan edileceğine dair ipuçlarını araştırırken, beklenti her geçen gün daha da artıyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adalet Bakanlığı personel alımına ilişkin başvuru sonuçları şu an için ilan edilmiş değil. Resmi bir açıklama yapıldığı anda gelişmeleri anlık olarak takip ederek detayları haberimize ekleyeceğiz.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adalet Bakanlığı’nın 15 bin personel alımına ilişkin başvuru sonuçları, resmi duyurunun yapılmasının ardından Bakanlığın Personel Genel Müdürlüğü internet adresi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sonuçlarını ilgili platformdan sorgulayarak süreçle ilgili tüm detaylara ulaşabilecek.
ADALET BAKANLIĞI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508 kişi
Zabıt Katibi: 5.259 kişi
Destek Personeli (Hizmetli, Şoför vb.): 1.300 kişi
Mübaşir: 1.041 kişi
İcra Kâtibi: 900 kişi
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524 kişi
Psikolog: 410 kişi
Teknisyen: 322 kişi
Büro Personeli: 316 kişi
Hemşire: 286 kişi
Sosyal Çalışmacı: 90 kişi