ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026 | 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman, nereden yapılır? Branş ve kadro dağılımı
Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı için duyurduğu 15 bin personel alımı, kamuya girmek isteyen binlerce adayın gündeminde ilk sıralara yerleşti. Başvuruların hangi tarihler arasında yapılacağı, sürecin nasıl işleyeceği ve adayların hangi platform üzerinden başvuru gerçekleştireceği yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle zabıt katibi, infaz ve koruma memuru, mübaşir ve destek personeli gibi birçok farklı kadroda yapılacak alımın detayları dikkat çekerken, branş ve kadro dağılımına ilişkin bilgiler de adaylar için büyük önem taşıyor. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman başladı, son gün ne zaman ve başvurular nereden yapılacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…
Adalet Bakanlığı’nın 2026 yılı kapsamında duyurduğu 15 bin kişilik personel alımı, kamuya giriş yapmak isteyen binlerce adayın en çok takip ettiği konular arasında yer alıyor. Başvuru sürecinin hangi tarihlerde başlayıp sona ereceği, başvuruların hangi sistem üzerinden yapılacağı ve işlemlerin nasıl gerçekleştirileceği yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle zabıt kâtibi, infaz ve koruma memuru, mübaşir ve destek personeli gibi farklı kadrolarda yapılacak alımlar dikkat çekerken, branş dağılımı ve kontenjan detayları da adayların en çok merak ettiği başlıklar arasında bulunuyor. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman başladı, son gün ne zaman ve başvurular nereden yapılacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…
ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Bakan Akın Gürlek’in açıklamasına göre, Adalet Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek 15 bin personel alımı için başvuru süreci 7 – 22 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, başvurularını e-Devlet sistemi ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı platformu üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek.
ADALET BAKANLIĞI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI
Zabıt kâtibi kadrosu için 5.259 kişi, infaz ve koruma memuru (İKM) için 4.508 kişi, destek personeli (hizmetli, şoför vb.) için 1.300 kişi, mübaşir için 1.041 kişi ve icra kâtibi için 900 kişilik kontenjan ayrıldı.
Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda 524 kişi, psikolog kadrosunda 410 kişi, teknisyen kadrosunda 322 kişi, büro personeli kadrosunda 316 kişi, hemşire kadrosunda 286 kişi ve sosyal çalışmacı kadrosunda ise 90 kişi istihdam edilecek.
Öte yandan, ana kadroların dışında kalan yaklaşık 1.000 kişilik kontenjanın ise teknik hizmetler, sağlık hizmetleri ve diğer yardımcı idari sınıflar kapsamında yer alan 44 farklı unvan arasında dağıtılacağı belirtildi.