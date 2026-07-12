Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları 2026 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte adaylar sonuç tarihine odaklandı. Zabıt katibi, infaz ve koruma memuru, destek personeli ile farklı kadrolara başvuran binlerce kişi, Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak sonuç duyurusunu yakından takip ediyor. Sonuçların açıklanmasının ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar belli olacak, sınav yeri, tarihi ve belge teslim sürecine ilişkin ayrıntılar da ilan edilecek. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları 2026 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte il il Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama ekranı...
Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı kapsamında gerçekleştirdiği 15 bin personel alımı için başvurular tamamlanırken, gözler şimdi sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Başvuruda bulunan adaylar, "Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, sözlü sınavlar ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak resmi duyuru ile birlikte sözlü sınav takvimi, sınav merkezleri ve adaylardan istenecek belgeler netlik kazanacak. İşte bilgiler...
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. 15 Bin Personel alımı sonuçları, Adalet Bakanlığı'nın Personel Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden açıklanacak.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANIYOR?
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları tek bir sorgulama ekranı üzerinden yayımlanmıyor. Adayların başvuru yaptıkları il veya ilçe adalet komisyonunun resmi internet sitesindeki "Duyurular" bölümünü takip etmeleri gerekiyor.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
Bakanlığın açıkladığı kadrolara göre;
Zabıt Katibi: 5.259 kişi
İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508 kişi
Destek Personeli (Hizmetli, Şoför vb.): 1.300 kişi
Mübaşir: 1.041 kişi
İcra Kâtibi: 900 kişi
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524 kişi
Psikolog: 410 kişi
Teknisyen: 322 kişi
Büro Personeli: 316 kişi
Hemşire: 286 kişi
Sosyal Çalışmacı: 90 kişi alım gerçekleşecek.