Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları 2026 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı kapsamında gerçekleştirdiği 15 bin personel alımı için başvurular tamamlanırken, gözler şimdi sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Başvuruda bulunan adaylar, "Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, sözlü sınavlar ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak resmi duyuru ile birlikte sözlü sınav takvimi, sınav merkezleri ve adaylardan istenecek belgeler netlik kazanacak. İşte bilgiler...