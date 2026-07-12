Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları 2026 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları 2026 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte adaylar sonuç tarihine odaklandı. Zabıt katibi, infaz ve koruma memuru, destek personeli ile farklı kadrolara başvuran binlerce kişi, Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak sonuç duyurusunu yakından takip ediyor. Sonuçların açıklanmasının ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar belli olacak, sınav yeri, tarihi ve belge teslim sürecine ilişkin ayrıntılar da ilan edilecek. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları 2026 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte il il Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 12:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı kapsamında gerçekleştirdiği 15 bin personel alımı için başvurular tamamlanırken, gözler şimdi sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Başvuruda bulunan adaylar, "Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, sözlü sınavlar ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak resmi duyuru ile birlikte sözlü sınav takvimi, sınav merkezleri ve adaylardan istenecek belgeler netlik kazanacak. İşte bilgiler...

        2

        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. 15 Bin Personel alımı sonuçları, Adalet Bakanlığı'nın Personel Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden açıklanacak.

        3

        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANIYOR?

        Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları tek bir sorgulama ekranı üzerinden yayımlanmıyor. Adayların başvuru yaptıkları il veya ilçe adalet komisyonunun resmi internet sitesindeki "Duyurular" bölümünü takip etmeleri gerekiyor.

        4

        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

        Bakanlığın açıkladığı kadrolara göre;

        Zabıt Katibi: 5.259 kişi

        İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508 kişi

        Destek Personeli (Hizmetli, Şoför vb.): 1.300 kişi

        Mübaşir: 1.041 kişi

        İcra Kâtibi: 900 kişi

        Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524 kişi

        Psikolog: 410 kişi

        Teknisyen: 322 kişi

        Büro Personeli: 316 kişi

        Hemşire: 286 kişi

        Sosyal Çalışmacı: 90 kişi alım gerçekleşecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sinan Akçıl ve Hüseyin Kağıt'dan "Tutuklu" ve "Keskin Bıçak" performansı!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        ABD'li Senatör hayatını kaybetti
        ABD'li Senatör hayatını kaybetti
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı
        Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı
        6 ayda 434 milyon liralık madeni para cebe girdi
        6 ayda 434 milyon liralık madeni para cebe girdi
        Korkunç saldırı! İki ablasını boğmaya çalıştı!
        Korkunç saldırı! İki ablasını boğmaya çalıştı!
        İran Devrim Muhafızları: Hürmüz kapatıldı
        İran Devrim Muhafızları: Hürmüz kapatıldı
        Pazarlık payını artıracak
        Pazarlık payını artıracak
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Arjantin, İsviçre'yi uzatmalarda 3-1 mağlup etti
        Arjantin, İsviçre'yi uzatmalarda 3-1 mağlup etti
        Denizde koyu sohbet
        Denizde koyu sohbet
        Yıllarca fark etmeden izlemişiz!
        Yıllarca fark etmeden izlemişiz!
        Çipras'tan F-35 değerlendirmesi
        Çipras'tan F-35 değerlendirmesi
        Çocuklarıyla eğlendiler
        Çocuklarıyla eğlendiler
        İstanbul'da hayranlarıyla buluştu
        İstanbul'da hayranlarıyla buluştu
        En dikkatli gözler bile bazı farkları kaçırıyor!
        En dikkatli gözler bile bazı farkları kaçırıyor!
        Geceleri battaniye aratan rotalar!
        Geceleri battaniye aratan rotalar!
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı