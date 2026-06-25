Adalet Bakanlığı’nın 15 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci tamamlandı. 7-22 Haziran tarihleri arasında başvurularını yapan adaylar için değerlendirme aşaması başlarken, sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. İnfaz ve koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir ve koruma güvenlik görevlisi kadroları için başvuruda bulunan binlerce aday, e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak duyuruları yakından takip ediyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman ilan edilecek, mülakat takvimi hangi tarihte belli olacak? İşte sürece ilişkin son gelişmeler...