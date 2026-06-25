ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı kapsamında gerçekleştireceği 15 bin personel alımı için başvuru sürecini tamamlayan adayların sonuç bekleyişi sürüyor. e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını yapan adaylar, değerlendirme sürecinin ne zaman tamamlanacağını ve sonuçların hangi ekrandan ilan edileceğini araştırıyor. Peki, 2026 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları hangi tarihte belli olacak, adaylar sorgulama işlemini nereden yapabilecek? İşte sürece ilişkin merak edilen detaylar...
Adalet Bakanlığı’nın 15 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci tamamlandı. 7-22 Haziran tarihleri arasında başvurularını yapan adaylar için değerlendirme aşaması başlarken, sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. İnfaz ve koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir ve koruma güvenlik görevlisi kadroları için başvuruda bulunan binlerce aday, e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak duyuruları yakından takip ediyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman ilan edilecek, mülakat takvimi hangi tarihte belli olacak? İşte sürece ilişkin son gelişmeler...
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen 15 bin personel alımına ilişkin başvuru süreci, 22 Haziran itibarıyla sona erdi.
Adayların gündeminde yer alan sonuç takvimine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Adalet Bakanlığı tarafından sonuçların ilan edilmesine yönelik yeni bir duyuru yayımlandığında, gelişmeler haberimizde yer alacaktır.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.
KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan kadrolara göre;
Zabıt Katibi: 5.259 kişi
İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508 kişi
Destek Personeli (Hizmetli, Şoför vb.): 1.300 kişi
Mübaşir: 1.041 kişi
İcra Kâtibi: 900 kişi
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524 kişi
Psikolog: 410 kişi
Teknisyen: 322 kişi
Büro Personeli: 316 kişi
Hemşire: 286 kişi
Sosyal Çalışmacı: 90 kişi alım gerçekleşecek.