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        Haberler Bilgi Gündem ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden, nasıl sorgulanır?

        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Adalet Bakanlığı'nın 2026 yılı kapsamında gerçekleştireceği 15 bin personel alımı için başvuru sürecini tamamlayan adayların sonuç bekleyişi sürüyor. e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını yapan adaylar, değerlendirme sürecinin ne zaman tamamlanacağını ve sonuçların hangi ekrandan ilan edileceğini araştırıyor. Peki, 2026 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları hangi tarihte belli olacak, adaylar sorgulama işlemini nereden yapabilecek? İşte sürece ilişkin merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 15:03 Güncelleme:
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        Adalet Bakanlığı’nın 15 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci tamamlandı. 7-22 Haziran tarihleri arasında başvurularını yapan adaylar için değerlendirme aşaması başlarken, sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. İnfaz ve koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir ve koruma güvenlik görevlisi kadroları için başvuruda bulunan binlerce aday, e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak duyuruları yakından takip ediyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman ilan edilecek, mülakat takvimi hangi tarihte belli olacak? İşte sürece ilişkin son gelişmeler...

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        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen 15 bin personel alımına ilişkin başvuru süreci, 22 Haziran itibarıyla sona erdi.

        Adayların gündeminde yer alan sonuç takvimine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Adalet Bakanlığı tarafından sonuçların ilan edilmesine yönelik yeni bir duyuru yayımlandığında, gelişmeler haberimizde yer alacaktır.

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        ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru sonuçları, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

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        KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

        Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan kadrolara göre;

        Zabıt Katibi: 5.259 kişi

        İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508 kişi

        Destek Personeli (Hizmetli, Şoför vb.): 1.300 kişi

        Mübaşir: 1.041 kişi

        İcra Kâtibi: 900 kişi

        Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524 kişi

        Psikolog: 410 kişi

        Teknisyen: 322 kişi

        Büro Personeli: 316 kişi

        Hemşire: 286 kişi

        Sosyal Çalışmacı: 90 kişi alım gerçekleşecek.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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