AGS SONUÇLARI İPTAL Mİ EDİLDİ? 2026 MEB AGS sonuçları yanlış mı, neden kaldırıldı? ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi!

Adayların AGS Testi'nde toplam 80 soru üzerinden elde ettiği toplam doğru ve yanlış sayılarında herhangi bir hata bulunmamaktadır. Puan hesaplama işlemleri, 2026 yılına ait alt testlere göre soru ağırlıkları dikkate alınarak güncellenecek, sonuç açıklama belgeleri gün içerisinde Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden adayların erişimine açılacaktır."