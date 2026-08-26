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        Haberler Bilgi AGS SONUÇLARI İPTAL Mİ EDİLDİ? 2026 MEB AGS sonuçları yanlış mı, neden kaldırıldı? ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi!

        AGS SONUÇLARI İPTAL Mİ EDİLDİ? 2026 MEB AGS sonuçları yanlış mı, neden kaldırıldı? ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi!

        ÖSYM'nin 2026 AGS sonuçlarını açıklamasının ardından beklenmedik bir gelişme yaşandı. Binlerce öğretmen adayının sonuçlarını öğrenmek için giriş yaptığı sorgulama ekranı daha sonra erişime kapatıldı. Yaşanan gelişme sonrası adayların gözü ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrilirken, sonuçların güncellenip güncellenmeyeceği ve yeni sonuç tarihinin ne olacağı araştırılıyor. Peki, AGS sonuçları neden kaldırıldı, sonuçlarda hata mı var, sınav sonuçları iptal mi edildi? İşte AGS sonuçlarıyla ilgili son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 13:27 Güncelleme:
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        Öğretmen adaylarının merakla beklediği 2026 AGS sonuçlarında yeni bir gelişme yaşandı. Açıklanan sonuçların ardından ÖSYM sonuç ekranının kaldırılması gündeme gelirken, adaylar olası bir değişiklik olup olmadığını araştırmaya başladı. “AGS sonuçları geçersiz mi oldu, yeniden açıklama yapılacak mı?” soruları yanıt beklerken, gözler ÖSYM’nin yapacağı resmi duyuruya çevrildi. İşte son dakika ÖSYM açıklaması...

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        AGS SONUÇLARI NEDEN KALDIRILDI, İPTAL Mİ EDİLDİ?

        Gün içinde erişime açılan MEB- AGS sonuçları kaldırıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026-MEB-AGS sınav puanı hesaplanma aşamasında, 80 sorudan oluşan AGS Testi'nde yer alan 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait ağırlıkların dikkate alındığı tespit edilmiştir.

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        Adayların AGS Testi'nde toplam 80 soru üzerinden elde ettiği toplam doğru ve yanlış sayılarında herhangi bir hata bulunmamaktadır. Puan hesaplama işlemleri, 2026 yılına ait alt testlere göre soru ağırlıkları dikkate alınarak güncellenecek, sonuç açıklama belgeleri gün içerisinde Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden adayların erişimine açılacaktır."

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        AGS YENİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, AGS sonuç açıklama belgeleri gün içerisinde yeniden erişime açılacak.

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        AGS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

        Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulayabilecek.

        AGS 2026 SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        #AGS
        #ÖSYM
        #MEB-AGS
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