SON DAKİKA: AGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLA 2026 | MEB ÖABT ve AGS sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

2026 MEB AGS sonuçları için beklenen gün geldi. Milli Eğitim Akademisi'ne giriş sürecinde önemli bir aşama olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçları açıklandı. 26 Temmuz'da gerçekleştirilen sınavın ardından sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden AGS ve ÖABT puanlarını T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile görüntüleyebiliyor. İşte, 2026 MEB AGS sonuçları sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler…