SON DAKİKA: AGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLA 2026 | MEB ÖABT ve AGS sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?
2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçları açıklandı. 26 Temmuz'da gerçekleştirilen sınavların ardından sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden AGS ve ÖABT puanlarını sorgulayabiliyor. Peki, MEB ÖABT ve AGS sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte, 2026 AGS sonuçları sorgulama ekranı…
2026 MEB AGS sonuçları için beklenen gün geldi. Milli Eğitim Akademisi'ne giriş sürecinde önemli bir aşama olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçları açıklandı. 26 Temmuz'da gerçekleştirilen sınavın ardından sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden AGS ve ÖABT puanlarını T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile görüntüleyebiliyor. İşte, 2026 MEB AGS sonuçları sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler…
2026 AGS SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI!
Öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi sürecindeki önemli aşamalarından biri olan 2026 MEB-AGS ve ÖABT sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı.
CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI!
26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2026-MEB-AGS), 2026 Akademi Giriş Sınavı (2026-AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2026-ÖABT) oturumları adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 26 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.
ÖABT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
2026 ÖABT sonuçları da MEB AGS ile aynı sonuç açıklama süreci kapsamında adayların erişimine sunuldu. Öğretmen adayları, ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yaparak ÖABT sonuçlarını kontrol edebiliyor.
2026 MEB AGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
ÖSYM'nin sınav takviminde 2026 MEB AGS ve ÖABT için sonuç tarihi 26 Ağustos 2026 olarak belirlenmişti. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte adaylar puanlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.