AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANMA TARİHİ: 2026 Ağustos enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, enflasyon beklentisi ne yönde?
Türkiye ekonomisinin yakından takip ettiği Ağustos ayı enflasyon verileri için bekleyiş sürüyor. Memur ve emeklilerin maaş hesaplamalarından piyasalardaki fiyat hareketlerine kadar birçok alanı etkileyen TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamları için gözler resmi takvime çevrildi. Peki Ağustos 2026 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta duyurulacak? Ekonomistlerin beklentileri hangi seviyede? İşte kritik veri öncesi tüm gelişmeler...
Ekonomi gündeminin önemli başlıklarından biri olan Ağustos ayı enflasyon rakamları için tarih araştırmaları başladı. Fiyat değişimlerinin seyrini gösterecek TÜİK verileri; memur ve emekli maaş hesaplamaları, piyasa beklentileri ve yatırım kararları açısından yakından takip ediliyor. Peki Ağustos 2026 enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, saat kaçta duyurulacak? Uzmanların enflasyon beklentisi nasıl şekillendi? İşte açıklanacak kritik veriye ilişkin tüm detaylar...
AĞUSTOS 2026 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını 3 Eylül Perşembe günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşacak.
Açıklanacak veriler, TÜİK’in resmi internet sitesi üzerinden eş zamanlı olarak yayımlanacak.
ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Ağustos 2026 dönemine ilişkin enflasyon beklentileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi ile netleşti. Anket sonuçlarına göre piyasa aktörlerinin 2026 yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki dönemdeki yüzde 29,21 seviyesinden yüzde 29,43’e yükseldi.
TCMB verilerinde yıl sonu enflasyon tahmininde artış görülürken, 12 ay sonrası beklentide sınırlı bir gerileme yaşandı. 24 ay sonrasına ilişkin enflasyon öngörüsü ise önceki ankete kıyasla yükseldi.