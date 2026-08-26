AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANMA TARİHİ: 2026 Ağustos enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, enflasyon beklentisi ne yönde?

Ekonomi gündeminin önemli başlıklarından biri olan Ağustos ayı enflasyon rakamları için tarih araştırmaları başladı. Fiyat değişimlerinin seyrini gösterecek TÜİK verileri; memur ve emekli maaş hesaplamaları, piyasa beklentileri ve yatırım kararları açısından yakından takip ediliyor. Peki Ağustos 2026 enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, saat kaçta duyurulacak? Uzmanların enflasyon beklentisi nasıl şekillendi? İşte açıklanacak kritik veriye ilişkin tüm detaylar...