Akaryakıt fiyatlarında yeni hafta hareketli başladı. Benzin fiyatlarına gelen son artısın ardından bu kez motorin için zam ihtimali gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatında 7,67 TL civarında artış yapılması ihtimali gündeme geldi. 15 Eylül Salı gününden itibaren pompaya yansıması beklenilen 7,67 TL’lik zamma ilişkin “Benzin, motorin ve LPG'ye zam veya indirim var mı?” soruları araştırılmaya başlandı. İşte, Akaryakıt zammı ile güncel LPG, motorin fiyatı ve benzin fiyatlarında son dakika gelişmeleri…