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        Haberler Bilgi Motorine 7,67 TL zam mı geliyor? 14 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?

        Motorine 7,67 TL zam mı geliyor? 14 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar?

        Akaryakıt zammı son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. 12 Eylül'de benzin fiyatına gelen son zammın ardından gözler motorin zammına çevrildi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatına yaklaşık 7,67 TL zam yapılması ihtimali gündeme geldi. Motorin fiyatlarına zam mı gelecek, 7,67 lira artış mı olacak? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte, 14 Eylül 2026 güncel LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatlarında son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 16:42 Güncelleme:
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        Akaryakıt fiyatlarında yeni hafta hareketli başladı. Benzin fiyatlarına gelen son artısın ardından bu kez motorin için zam ihtimali gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatında 7,67 TL civarında artış yapılması ihtimali gündeme geldi. 15 Eylül Salı gününden itibaren pompaya yansıması beklenilen 7,67 TL’lik zamma ilişkin “Benzin, motorin ve LPG'ye zam veya indirim var mı?” soruları araştırılmaya başlandı. İşte, Akaryakıt zammı ile güncel LPG, motorin fiyatı ve benzin fiyatlarında son dakika gelişmeleri…

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        BENZİNE ZAM GELMİŞTİ!

        Benzin fiyatlarında son değişiklik 12 Eylül günü yaşandı. Benzinin litre fiyatına yaklaşık 3,20 TL zam geldi.

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        MOTORİNE 7,67 TL ZAM MI GELİYOR?

        Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin fiyatlarında 7,67 TL civarında zam ihtimali bulunuyor. Henüz kesinleşmeyen artışın 15 Eylül Salı gününden itibaren pompaya yansıması bekleniyor. Fakat motorin zammına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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        14 EYLÜL MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

        Motorin fiyatlarında 14 Eylül itibarıyla henüz yeni bir zam uygulanmadı. Motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda yaklaşık 89,01 TL, İstanbul Anadolu Yakası'nda 88,87 TL, Ankara'da 90,16 TL ve İzmir'de 90,43 TL seviyesinde bulunuyor.

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        AKARYAKIT ZAMMI SONRASI MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

        Motorine 7,67 TL zam gelmesi halinde ise fiyatların İstanbul'da 96 TL'nin, Ankara ve İzmir'de ise 97 TL'nin üzerine çıkması bekleniyor. Zam sonrası motorinin litre fiyatının İstanbul Avrupa Yakası'nda 96,68 TL, Anadolu Yakası'nda 96,54 TL, Ankara'da 97,83 TL ve İzmir'de 98,10 TL seviyesine yükselmesi söz konusu olacak.

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        14 EYLÜL BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

        14 Eylül itibarıyla benzinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda yaklaşık 80,26 TL, İstanbul Anadolu Yakası'nda 80,12 TL, Ankara'da 81,25 TL ve İzmir'de 81,52 TL seviyesinde bulunuyor.

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        LPG FİYATLARINDA SON DURUM

        LPG fiyatlarında 14 Eylül itibarıyla yeni bir fiyat değişikliği bulunmuyor. LPG'nin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda yaklaşık 34,99 TL, İstanbul Anadolu Yakası'nda 34,39 TL, Ankara'da 35,09 TL ve İzmir'de 34,99 TL seviyesinde seyrediyor.

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        #akaryakıt
        #Akaryakıt fiyatları
        #motorin
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